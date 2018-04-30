敬鵬惡火奪7命 5勇消殉職

2018-04-30

〔記者許倬勛、余瑞仁、周敏鴻、李容萍、魏瑾筠／桃園報導〕全球車用ＰＣＢ（印刷電路板）龍頭敬鵬桃園平鎮廠房二十八日晚間發生大火，七名勇消進入火場搶救兩名受困泰國籍移工，疑三廠四樓不明易燃液體引燃，造成「火流」下墜，高溫致天花板管線崩塌到一樓，阻斷消防隊員撤退路線，其中五名隊員氧氣瓶用盡窒息殉職，另兩員急救中，兩名失聯移工死亡，釀成七死兩重傷慘劇。

殉職消防員分別為山峰分隊隊員林伯庭、游博瑜、余佳昇，埔心分隊小隊長游曜陽，平鎮分隊小隊長李翰霖；獲救的平鎮分隊隊員呂宗郁、林尉熙均轉加護病房；另五名隊員遭強酸灼傷。泰籍車沙被燒成焦屍、帕努朋送醫不治。

消防署統計，二○一三年至今，消防人員（含義消）已有二十四人殉職，最嚴重的為桃園新屋保齡球館大火及高雄氣爆，各有六名消防員喪生。總統蔡英文昨指示，對奮勇救災的殉職人員務必從優撫卹；內政部長葉俊榮表示，對殉職同仁都律定為「因公殉職」，他表示：「我們願意讓我們的弟兄們入忠烈祠，表彰對他們的尊敬，及對英勇事蹟的重視。」

不過桃園市議員黃敬平說，敬鵬太晚告知兩移工的正確位置，讓消防隊員第一時間根本「救錯棟」才釀成不幸，痛批「消防隊員的犧牲簡直是冤枉」！

火流下墜 天花板崩塌阻生路

敬鵬工業昨指出，二十八日晚間九點十五分警衛室受信總機發報第三廠區有火事，發現五樓的防焊烤箱室有濃煙，啟動疏散並報案，火勢透過製程管線蔓延全面延燒，波及緊鄰的第二廠區。

消防隊到場獲報三廠有人受困，游曜陽與李翰霖率五名年輕隊員最先進入火場，外圍人員通報火勢全面延燒，立刻透過無線電呼叫撤退，游曜陽兩度回報「收到」，不料整批隊員旋告失聯，昨凌晨十二點多，救援隊員發現七名失聯弟兄困在三廠一樓深處，四點多才陸續將人救出。

起火三廠為八層樓建物，消防局初判起火點在五樓防焊區，該處設有柴油發電機、儲存兩千四百公升柴油，大火發生時數度發生爆裂。敬鵬惡火從前晚燒到昨天，火勢雖控制，至昨晚仍持續冒出火舌。