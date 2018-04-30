2018-04-30

〔記者李容萍／桃園報導〕敬鵬工業平鎮分廠大火，猛烈火舌、濃煙直竄天空，火勢從黑夜燒到白天，直至昨近午仍未撲滅，起火點疑為第三廠房五樓的防焊區，工廠儲存有機溶劑及強酸強鹼，已造成消防員五殉職兩重傷，昨上午火場冒出火舌、濃煙，高溫悶燒外，還不時傳出爆炸聲，消防弟兄忍悲接力持續救火。

消防局第四大隊副大隊長邱永上指出，敬鵬工廠專門生產印刷電路板，火場存放大量有機溶劑、強酸強鹼等易燃物質，現階段救災以防護為主，在安全無虞下再慢慢推進救災，直至昨下午，消防人員仍無法進入火場救火。