曾悼念學長 游博瑜也殉職

2018-04-30

〔記者曾迺強、李容萍／綜合報導〕在敬鵬工廠火警中殉職的桃園市消防局山峰分隊隊員游博瑜，老家在嘉義縣梅山鄉，一家人曾是八八風災受災戶，災後遷至竹崎鄉鹿滿村永久屋「日滿社區」；三年前，桃園市新屋區保齡球館大火帶走六名警消性命，游博瑜還在臉書寫下悼念文「被火燒的感覺一定很痛…」，不料如今自己遇死劫，親友不捨，紛紛上他的臉書留言「任務結束」、「一路好走」。

竹崎鄉代理鄉長郭良江說，游父游良存在梅山鄉農會瑞里辦事處當主任，游母蔡明月擔任瑞里村幹事，因工作關係，兩人在假日才回竹崎住一、兩天，游博瑜遇難消息傳出後，鄉親都感到不捨。

二○一五年一月二十日，桃園市「新屋保齡球館」大火，搶救過程鐵皮鋼架的兩層樓建築突然燒塌，造成六名消防員逃生不及殉職；游博瑜當時在臉書發布一張消防員的素描，並以哀悼心情發文：「最痛的莫過於自己同期同學就這樣走了，被火燒的感覺一定很痛…R.I.P.親愛的同學還有學長 Shine your light（為電影「浴火英雄」主題曲）」，以此向殉職同袍致哀。沒想到三年後他自己發生不幸。

平日喜愛參與戶外活動的游博瑜，在臉書留下許多登山、騎自行車照片，也相當喜歡毛小孩，殉職噩耗傳出後，親友湧入他的臉書留言「英雄，任務結束！（敬禮）」、「去沒有火場的國度繼續你的旅程，一路好走」、「謝謝你的付出，才能保護我們的安全」，哀悼罹難打火英雄。