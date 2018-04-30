機具為何掉落 敬鵬︰等待調查

2018-04-30

〔記者卓怡君、廖千瑩／台北報導〕敬鵬昨晚召開重大訊息說明會，敬鵬發言人蕭公彥、副總經理林玉女、副總經理林萬禮出席，神情哀戚，並向大眾鞠躬道歉，蕭公彥數度哽咽，泣不成聲。

蕭公彥表示，對於此次罹難者及其家屬表達沉痛哀悼，並深感難過抱歉，此次火災將影響十五％營收，先由其他廠區支援，希望將產能損失降至一半，預估每月可能少掉一．五億元營收，時間恐長達半年。

外界關心現場是否放置大量柴油，蕭公彥解釋，大樓內放置的是發電機所需燃油，燃油容量均依法設置，從廠外觀察火勢發生在左邊，燃油放置在廠區右側，是否與火災有關，需待消防單位鑑定；至於掉落壓住消防隊員的大型機具究竟是什麼，目前不得而知。

此次受損工廠主要生產汽車板，蕭公彥表示，已通知客戶火災情況，將協調供貨調整，盡量供貨，目前在中國常熟與泰國另有產能，不排除加速常熟廠擴產動作做為因應。

據了解，敬鵬的商業火險由新光產險承保，國內九家產險公司共保，產險業初步估計，敬鵬商業火險保額十四億元，但此次損失應不止於此。

敬鵬成立於一九七九年，為全球汽車PCB板龍頭，全球市佔率排名約十三％，前三十大汽車廠皆是敬鵬客戶，目前擁有平鎮廠、中國江蘇常熟廠及泰國廠，近來因進入產業淡季，加上首季新台幣升值，使得敬鵬營收表現較去年同期下滑五．五％，近期股價疲弱，連續十三個交易日下跌，股價創下近兩年半新低。