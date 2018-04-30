指揮官喊撤 游曜陽回應 卻來不及逃

2018-04-30

敬鵬5殉職幾乎是新屋6死翻版

〔記者陳昀、周敏鴻／桃園報導〕敬鵬平鎮三廠廿八日晚上發生火警時，初期指揮官、桃園市消防局第四大隊山峰分隊代理隊長蘇文遠昨受訪表示，當時一發現情勢不對，就立刻透過對講機要求隊員撤退，殉職的埔心分隊小隊長游曜陽曾兩度回報「收到」，卻未能逃出。

沒逃生指引成殉職主因

消防員在敬鵬火災殉職幾乎和三年前新屋六名消防員殉職情況雷同。二○一五年一月廿日凌晨，桃園市新屋保齡球館大火，六位消防隊員遇上閃燃、鐵皮建築倒塌致殉職，當時都僅廿多歲。監察院調查認為，救火指揮官未掌握火場狀況、水線佈置與火點攻擊狀況等，又疏於注意鐵皮屋對無線電通訊的重大阻礙，讓消防隊員沒有逃生指引，成為導致他們殉職的原因。

敬鵬大火又造成桃園市五名消防人員死亡，消防局表示，事發當晚九點三十分到場，警衛告知有移工受困廠內、位置不明，加上當時一、二樓火勢不明顯，因此隊員整裝後，於九點卅五分佈水線入內搶救，並由埔心分隊小隊長游曜陽、平鎮分隊小隊長李翰霖帶隊。

蘇文遠指出，九點四十五分第四大隊組長陳宏銓抵達現場、指揮權轉移，陳宏銓九點五十五分巡視廠房後側，發現燃燒槽破裂、後側一樓至頂樓已全面燃燒，有崩塌疑慮，立刻指示他呼叫火場內的隊員立刻撤退，他曾兩度呼叫游曜陽率同仁撤出，游也兩度回覆收到，因此其他消防人員持續救災、尋找進入廠內的捷徑，到晚間十點廿六分現場回報七名隊員失聯，一直到隔日凌晨陸續找到人，七名隊員在三廠一樓被找到、失聯移工在二廠四樓被發現。

廠內爆炸 疑建築塌陷斷生路

資深消防隊員研判，七人進入火場後，因濃煙密布、加上廠房內的生產線動線複雜，花費不少時間進行搜索，而過程中又遇上爆炸引發了疑似坍陷或管線崩落等意外，阻斷了他們利用水帶做為逃生指引的路線，才會讓七人受困火場釀不幸悲劇。