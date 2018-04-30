保護消防員的命 學者︰救災人命優先

2018-04-30

〔記者徐聖倫／新北報導〕發生火警時，打火弟兄是否該直接進入火場，中央警察大學消防系前系主任黃敬德說，若為搶救人命，身為消防員當然義不容辭，必須以人命為優先，若單純為更快速滅火或搶救財物，無論風險高或低，都不建議進火場搶救，畢竟消防員也是「人命」，不管風險高低，還是有風險。

民眾也指出，救災之餘，可以救災人員生命安全做為第一考量嗎？以前就有教訓了，以人員安全優先考量，評估不需要冒險進入大型建築，做出防火線，就讓它燒完吧！

黃敬德解釋，打火的四項SOP順序，分別是「人命搜救」、「周界防護（防止延燒）」、「通風排煙」、「滅火攻擊」，最後一項的滅火攻擊，才是進火場攻擊火點，也就是必須放在最後再來考慮，為的就是保護打火弟兄們的生命。

他說，新聞畫面若播放國外的火警，常可看到打火弟兄確定無人受困後，就在屋外射水侷限火勢，而不是一味進場滅火；反觀台灣，常有民眾對現場搜救、打火的消防弟兄指手畫腳，自然也會影響到現場指揮官的判斷。

黃表示，若有屋主要求消防員入火場搶救財物，那麼火場內的陳設、格局，屋主應該最了解才是，請他一同進入火場，消防員在側保護，也很合情理，若連最了解火場的屋主都不願進入，那要求消防員進入是否太過份？他感嘆道，國情縱然不同，希望民眾可以多一點同理心，並尊重消防專業。