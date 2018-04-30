3年11員殉職 鄭文燦︰揪出錯處

2018-04-30

〔記者李容萍／桃園報導〕二○一五年一月二十日新屋保齡球館大火，導致六名消防員不幸殉職；二○一八年四月二十八日平鎮敬鵬工業大火，目前已有五名消防員不幸殉職，三年多來，桃園消防員在大火中殉職的人數已達十一人；桃園市長鄭文燦昨早在桃園市消防局主持工作會議先率各局處首長默哀一分鐘，場面凝重。鄭文燦表示，對於罹難者及其家屬表達沉痛哀悼，同時要求桃園市消防局務必痛定思痛把搶救過程現場資料，以透明、公開的方式進行調查，把任何可能的錯誤、疏失找出。

對罹難者及其家屬表達沉痛哀悼

桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋二十九日在臉書PO文提問，桃園消防員在大火中殉職的人數已達十一人，是全台灣縣市最高的數字。林佳瑋說，桃園市消防局到底還要迴避消防員工作權益促進會所提出的改革建議和火災調查真相多久？桃園消防局如果再不徹底檢討改革、還給消防員協會公道，「今日公祭，明日忘記」就是桃園市消防局給消防員的答案。

文中提到，二○一七年年底，監察院的報告終於出爐，明確指出「火場進入點」、「未落實火場人員管制」及「無線電的使用問題」等三項消防局指揮調度的人為疏失，是造成這場大火最終導致六名消防員無辜喪命最重要的結構性因素。換言之，新屋大火六名消防員的殉職案，是人禍，絕不是天災！

對此，消防員工作權益促進會下午聲明說，目前協會仍在釐清殉職成因，尚不會對外發表看法。