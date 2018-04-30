「媽，吃飯記得加熱」成了李翰霖遺言

2018-04-30

老母心碎︰養了40幾年的孩子 救人救到命都沒了

〔記者魏瑾筠、李容萍／桃園報導〕「媽，我飯放在桌上，要吃記得再加熱。」四十四歲的桃園巿消防局平鎮消防分隊小隊長李翰霖，在敬鵬大火中英勇殉職，他高齡的媽媽痛心泣訴，李翰霖廿八日出門上班前還貼心準備好飯菜，提醒她要吃記得加熱，怎麼也沒料到，這竟是母子倆最後一句話。

李翰霖日前還跟任職台北巿消防局的前同事楊朝元見面合影，楊朝元在臉書上貼文哀悼：「昨晚初聽到消息，一直祈禱說不要啊！但…一早還是聽到不想聽到的消息，你調回桃園，好不容易再次見面，卻是最後一面，兄弟～我的英雄，願你在天繼續保佑你的弟兄們，一路好走！」

李翰霖是消防世家，大哥李龍潭現任消防局第三大隊組長，二哥則是警察，父親是消防隊員退休。

李翰霖的母親說，兒子很孝順，出門上班都會買好飯給她吃，或交代家人要準備好，且每天菜色都不同，昨天出門上班前還特別提醒她，要吃記得再加熱，不然就是叫其他家人幫忙買。

李母說，李翰霖每次只要救火返隊後，一定都會打電話給她報平安說：「我救了幾個人，我沒事。」連李翰霖的兩個兒子，也有意要考警專，不料卻發生憾事，「孩子怎麼還敢考？」她泣訴，不懂為什麼老天爺那麼壞，養了四十幾年的孩子，救人救到命都沒了，就這樣走了，痛心地說：「這樣當小孩不對。」

另，針對檢察官將擇期解剖遺體釐清死因，李翰霖母親對此相當不滿，她說，兒子又不是壞人，大家都知道他是因公殉職，還要解剖的話，難道還有天理？「我不甘願！」對此，桃園地檢署表示，檢察官已和家屬溝通。