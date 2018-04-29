2018-04-29

〔記者楊金城／台南報導〕台南市七股區頂山廢棄鹽灘地因海水蒸發，鹽灘出現色彩變幻莫測的奇特景觀，由於地點偏僻隱密，鳥友方榮昌意外發現這處秘境，轉告好友黃三明等人一起去探險。

黃三明說，久旱不雨，廢鹽灘內的海水蒸發後，變成鐵紅色的高濃度滷水，有的結晶成鹽，各種色彩及線條在陽光照射下形成奇特景觀；鹽灘要出現美麗的奇景有其形成要件，若海水太多就是一池水，水太乾只有乾涸龜裂的鹽灘地，鹽灘內要有適量的海水，加上久旱不雨、日照強，才有出現奇景的可能。