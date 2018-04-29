上市電路板廠房大火 7消防員失聯

2018-04-29

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市平鎮區工業二路敬鵬工業廠房昨晚9點發生大火，現場濃煙密布，天空被染得一片赤紅，桃園市消防局出動人車救援，起初傳出有1名員工受困，但消防員灌救時，深夜近12點傳出7名消防人員失聯，截稿前仍在持續灌救與搜尋中；失聯7人為：平鎮分隊小隊長李翰霖、隊員林尉熙、呂宗郁；山峰分隊隊員余佳昇、游博瑜、林伯庭；埔心分隊小隊長游曜陽。

敬鵬工業是國內印刷電路板（PCB）製造大廠，創立於1979年，1996年上市，去年營收219.16億元。