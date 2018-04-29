漲租不成 房東縱火燒死無辜房客

2018-04-29

〔記者陳恩惠、廖千瑩／台北報導〕向台灣銀行租地蓋房出租的六十七歲房東詹德榮，因漲租不成和鄭姓房客不快，一氣之下縱火燒屋，一把火竟燒死無辜房客黃慶松；檢警抽絲剝繭查出詹男涉案，詹到案時仍氣稱：「要漲不給漲，說搬又不搬」，訊後遭收押。

低價向台銀租地 蓋房出租

詹男二十多年前，以低價向台銀承租北市歸綏街八十三巷的一塊地，蓋鐵皮屋隔成三房，二十年前以每月二千元租給做招牌的鄭男，隔年以每月三千元租給做器械開關的羅男，十五年前再以每月四千元租給現年七十一歲的廚師黃慶松，後因屋頂漏水，鄭、羅改住他處，原房當倉庫不退租，剩黃男獨住。

地租上漲 想漲租多次口角

詹男說，因地租上漲，近年他每月要付一萬四千元給台銀，入不敷出，想向三名房客漲租，但房客說當初未簽契約，只有口頭約定，趕又趕不走他們，多次為此起口角。

本月四日鐵皮平房起火，在屋內睡覺的黃翁未逃出，鄰居破門將他拖出，送醫不治；消防局鑑定火場有汽油成分，認定人為縱火，當時詹男告訴警方，黃翁交往單純，和人沒有過節，鄰居也說沒發覺彼此互動有問題。

但大同警分局追查發現，詹在起火前十分鐘才從後門入屋，濃煙冒出前一分半鐘離去，還發現火警後詹男曾吞藥輕生未遂，本月十八日還被送到自殺防治中心，研判是他縱火，帶回偵辦。

看到慘照 渾身發抖認罪

詹否認涉案，不過警方又查出，詹男上月底到加油站買汽油，案發前兩天將裝汽油寶特瓶放進出租房內走道的雜物旁，加上出示死者被燒的慘狀照給詹看，詹看得渾身發抖，終於認罪。

詹供稱，他一提漲租，三人就互推說「他們搬，我就搬」，至於收租時黃、羅會按時繳，鄭經常拖欠，他多次和鄭爭執，最近與台銀的租約又將到期，他一想到就氣憤，決定將鄭的東西全燒光，房子燒掉也可不用點交，沒想到害死黃翁。

台銀昨表示，地租隨公告地價調整，所收租金用來繳地價稅，沒額外收益。