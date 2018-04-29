訂位系統 「台灣」獨立中國之外// 中國強逼聯航、美航移除

2018-04-29

〔駐美特派員曹郁芬、記者彭琬馨／綜合報導〕美國外交政策（Foreign Policy）期刊報導，中國民航局已致函美國的聯合與美國航空公司，要求其全球營運必須遵守中國對「分離主義」的限制，也就是所有將台灣、香港與澳門視為獨立於中國之外的指涉必須移除。對此，台灣外交部除嚴厲譴責中方以政治力粗暴干預民間商業行為及國際企業營運的蠻橫行為，並呼籲遭脅迫的各國民間企業發揮智慧及道德勇氣，切勿輕言屈服。

中方限期改善 否則懲處

外交政策的這篇獨家報導指出，一位有管道接觸信件的人士透露，這封措辭強烈的信，要求全球所有公眾訊息都必須遵守「中國法律」，並要求聯航與美航限期改善，否則就要送交中國的網路安全當局懲處。

報導說，中國近來不斷升高對外國公司與組織的壓力，要求他們明確指出台灣是中國大陸的一部分。美航一位發言人證實已收到這封信，正在檢視中；聯航則未答覆。

經上網查詢，聯航的網路訂位系統是將桃園中正機場標示為「Taipei, TW（TPE, Taoyuan）」，美國航空則是「TPE, Taiwan Taoyuan International Airport, Taiwan」。

報導說，台灣地位是中國最敏感的問題之一，中國對航空公司的要求是中國全球脅迫政策的一環，北京藉此要求外國公司，包括在中國境外的營運與中國共產黨的官方立場一致，並以中國的市場准入做威脅，中國利用其經濟優勢達到外交政策的目標。

報導指出，今年元月萬豪酒店因為在給中國客戶的網路問卷中，將台灣與西藏列為國家，網路遭中國封鎖一週。

二○一八年三月，台灣作家吳明益入圍曼布克國際獎，但主辦方卻因中國的壓力，將其國籍由「台灣」（Taiwan）改為「中國台灣」（Taiwan, China），主辦單位最後在國際壓力下改回，卻標註是「國家／領土」而非吳的國籍。

干預民間商業 行為蠻橫

外交部發言人李憲章則表示，外交部除指示相關駐美館處向該兩家航空公司進行查證，並促請該兩家公司切勿在脅迫下矮化我國或傷害我國主權及尊嚴。對於中國以政治力粗暴干預民間商業行為及國際企業營運的蠻橫行為，給予嚴厲譴責。