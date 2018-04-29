未獲全體委員同意 遴委會逕發聲明

2018-04-29

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部不聘任管中閔為台大校長，全案退回台大校長遴委會重選校長。台灣大學校方及台大校長遴委會昨天都發出聲明，表達遺憾、強烈異議。但官派遴選委員、教育部政次姚立德昨天發出個人聲明，對台大遴委會未取得所有委員一致同意，即以整體遴委會立場發出聲明，他個人無法同意。

台大聲明指出，教育部對大學自主精神之重大斲傷，造成校內對立與不安，也恐造成大學校長遴選之寒蟬效應。不利於我國高等教育未來發展，也對台大發展產生重大負面影響。台大將於教育部公文正式送達後依法因應。

台大校長遴選委員會也發聲明表示，遴選過程中依法行事，遵守各項「迴避原則」及「利益衝突」規範，對於他人所加諸遴委會之「重大行政瑕疵」指控，還有「駁回管中閔台大校長資格，重新進行遴選」，完全無法接受，深表遺憾。

聲明亦指出，在台大校長遴選程序中，並無任何候選人向遴委會請求解除蔡明興的委員職務，蔡明興委員亦不符合細則規定的三種解除職務事由（因故無法參與遴選作業、與候選人有配偶、三親等內之血親或姻親或曾有此關係者、有學位論文指導之師生關係），蔡的資格並無問題。

國立大學校院協會昨晚發也聲明指出，基於大學自治精神，大學校長遴選委員會決定的遴選結果，政府不應干預。大學自治屬於憲法第十一條講學自由之保障範圍。

但台大校長遴選會、官派遴選委員之一，教育部政次姚立德昨天也發出個人聲明表示，關於被推薦人（管中閔）基本資料是否完整（管未揭露擔任台灣大獨董）是台大校方的責任，他也抨擊台大遴委會前晚未取得所有委員一致同意，以整體遴委會立場發出聲明，他個人無法同意。