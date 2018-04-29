別耍大牌...管爺當不了校長 學生籲台大尊重決定

2018-04-29

〔記者陳慰慈、林曉雲／綜合報導〕台大校方與管中閔的聲明批「教育部介入校園自治」，法界人士指出，這些人曲解大學自治的內涵，大學內部依照正當的行政程序與立法程序去做，當出現問題時，國家有義務把大學自治的違法濫權糾正，才是真正的大學自治。

國家有義務糾正違法濫權的大學自治

台大社會科學院教授陳東升也指出，大學自治需符合正當性與合法性，如有問題，教育部並非不能介入，像這次遴選委員、候選人資訊沒有充分揭露有利益迴避問題時，教育部有權提出質疑。

教育界人士表示，台大身為高教龍頭，社會對其期望高，但「耍大牌」未回應社會疑慮，教育部身為上級機關釐清爭議，有其必要性。

律師黃帝穎也認為，大學自治，並非國家完全不能有任何置喙餘地，如此一來反會變成「國中有國」，全世界民主國家看不到這種無限上綱的大學自治，直指「這純粹是政治上的藉口」。

法界人士也指出，管案並非校長遴選爭議的首例，二○一四年十月間，成大選出新校長蘇慧貞，學生質疑遴選過程黑箱，向教育部訴願後提起行政訴訟，去年八月，高雄高等行政法院判決認定，校長最後聘任權屬於教育部，不能說教育部於法無據。

政大法學院副教授林佳和在媒體投書表示，大法官釋字第五六三號解釋，《憲法》第十一條講學自由賦予大學教學、研究與學習之自由，並於直接關涉教學、研究之學術事項，享有自治權。

國家對於大學之監督，依《憲法》第一六二條規定，應以法律為之，但仍應符合大學自治之原則，大學自治主要指涉研究與教學，享有《憲法》制度性保障。

學生代表︰勿把爭議變政治鬥爭

台大校務會議學生代表王羿方表示，教育部既已經做成重選決定，台大校方應該遵守教育部決定。他在校務會議投票時，雖然曾經投給管中閔，但是後來管中閔把自己當成被害人，把整件爭議變成政治鬥爭，這是不對的。