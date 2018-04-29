台大校長候選人 籲選將一起重選

2018-04-29

吳瑞北肯定教部決定 盼攜手讓台大走出陰霾

〔記者林曉雲、劉力仁／綜合報導〕教育部要求台大校長重選，台大校長候選人、電機系教授吳瑞北昨天在臉書發文，表態自己願意重選，也公開呼籲管中閔等共八位候選人重選一次，讓台大早日走出陰霾，大家攜手前行。但根據教育部諮詢專案小組法律研析意見，直指管中閔在台大同意之前，已在台灣大違法兼職，違法事證明確，就算遴委會再審資格，他已失去參選資格。

讓路可以走下去 給各方都有下台階

吳瑞北肯定教育部願意負起責任，作明快決定，讓路可以走下去，也給各方都有一個下台階，他願意給新的部長肯定及掌聲。

對於管爺，吳瑞北在臉書對他喊話，只要管是清白的，重走一次流程，還是最有可能高票當選，趁著再一次選舉機會，把外界對他的質疑好好釐清，還給社會大眾知的權利，在公平、公正、公開的程序下，再次獲得他當選的正當性，未來才能擺脫爭議，在台大一展長才。

管若清白應釐清外界質疑 還大眾知的權利

吳瑞北表示，此次候選人都是一時之選，其他候選人，像陳弱水、周美吟，只要仔細聆聽他們的政見，都充滿睿智，也具體可行，只要其中有些能做到，就可對台灣發展有正面效果。

吳瑞北表示，自己從求學到教書，獻身台大四十年，雖然多次借調國內外產官學研單位，但受到台大及這塊土地栽培，銘感在心，如果蒙校務會議及遴選委員會支持，他一定一本初衷，盡心盡力，在此最艱難時刻，與台大這個大家庭的成員攜手努力，突破困境，再創高峰。

吳願與台大共度難關 也肯定大家都是一時之選

吳瑞北指出，依台大校長遴選委員會組織及運作要點第十六點規定，至少要有兩個候選人最後送到遴選委員會。選舉過程雖然辛苦，也會面臨各方質疑及檢驗，但他願意跟管教授走一趟，讓台大早日走出陰霾，大家一起攜手前行。

管中閔昨天在臉書發長文反擊教育部，他抨擊教育部駁回遴選結果的決定，是台灣爭取大學自治歷程中的重大挫敗，這項決定也將因違法踐踏大學自治而被載入史冊。

至於其他候選人，有沒有意願參與重選？吳誠文接受媒體訪問時直言：「沒有興趣。」王汎森表態不選，陳銘憲、周美吟、陳弱水、張慶瑞目前尚未表態，本報昨天聯絡，手機皆沒接，並未取得回應。

管隱匿造成遴選不公 台大師生非與管站在一起

不便具名的一位台大教授直言，凡事都有起因，教育部否決台大校長人事案，是因為管中閔隱匿兼職台灣大獨董、蔡明興未利益迴避等事，遴委會的投票結果顯然不公正，其他七位候選人權益不應受損，台大師生不是都和管中閔站在一起。