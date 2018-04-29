促轉會520掛牌 將清理政治檔案

2018-04-29

〔記者李欣芳／台北報導〕決策高層敲定，行政院促進轉型正義委員會將在五月二十日蔡英文總統執政二週年當天正式掛牌運作，文化部所屬國家人權博物館五月十七日、十八日兩天將分別在綠島白色恐怖紀念園區、景美白色恐怖紀念園區，正式掛牌成立國家人權博物館，目前也規畫邀請總統出席五一八景美園區的博物館揭牌儀式。

為使國家轉型正義調查報告推動順利，政府已提前針對一九五○年代白色恐怖時期與二二八事件等政治檔案的清查與整理，進行前置作業，一旦促轉會五二○掛牌後，相關檔案就可交由促轉會處理。

政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕認為，促轉會在五二○掛牌，適逢蔡總統執政二週年，是適當的掛牌時間點。

對於時代力量質疑黃煌雄擔任促轉會主委的正當性，蔡寬裕認為，黃煌雄在黃世銘案恐有瑕疵，但不影響其出任促轉會主委，黃煌雄為人正直，是藍綠都可接受的主委人選。

此外，延宕多時的政府組織改造爭論最近完成整合，官員透露，逾四十個行政院組織改造法案，將提報本週四行政院會通過，環保署將升格為環境資源部，而水利署業務將一分為二。與經濟發展有關的工業用水調度、河川治理工程等業務，確定留在經濟及能源部，與環保有關的水資源保育業務則移歸到環資部。

有關內政部營建署管轄的國家公園歸屬爭論，經行政院長賴清德親自協調，決定國家公園續留內政部。