新聞分析》厲害了！ 連美國企業也要管

2018-04-29

記者蘇永耀／特稿

中國封鎖台灣的國際空間，除挖邦交國、阻台參與國際活動等傳統手法，蔡政府上台後，針對無邦交國，北京鎖定了以「中華民國」、「台灣」為名稱的代表處，施壓當地政府更名。此外，中國自去年也陸續針對國際航空及在中國有投資的跨國企業下手，最新的發展是中國去函施壓美國聯合航空與美國航空公司這兩大公司，要求不得將台灣列為國家。

中國的「面子之爭」，最直接意涵就是在國際上將台灣「去主權化」，既要減少外交承認台灣的國家，也要在各領域上將一中原則具體化。另一方面，隨著美中戰略競爭態度愈來愈明顯，北京此舉也頗有「劍指美國」，不僅要華府在一中政策表態，在台海議題另闢戰場，也屬美中競爭格局的擴大延伸。

事實上，台灣被迫更名的代表處，自去年起即陸續受到北京強大的策動壓力，但各個國家抗壓情況則有不同程度的差異。

其中，位於非洲的奈及利亞腳步最快，不僅與中國共同召開記者會宣布，「摘牌更名、遷出首都、削權減人」等去官方化作為也讓台灣不堪。至於在中東地區、與台關係深厚且友好的約旦政府，最後才被迫「就範」，外交部並以約旦「終不敵中國」、「請我改名」等字眼，預留兩國良好空間。這除可看出中國的影響力，也反映出美中之間在不同地區的勢力消長情況。

美國川普政府上台後，對中國展開貿易戰，並積極地捍衛「美國利益」，在台海議題上，陸續通過「台灣旅行法」、國防授權法案強化與台灣的合作關係。

對中國而言，國際情勢轉向不利，加上台灣親中的國民黨已淪為在野，美中台三角互動的親疏丕變，北京在外交上未因此展現順應調整，反更囿於封鎖台灣的慣性思維，試圖擴大戰場，壓縮台灣的國際空間，現更要求美國企業禁列台灣為國家，形同伸手干預內部運作，等於測試同為企業主出身的川普總統會如何反應。台灣雖受到更多打壓，但北京此舉也拉近台美更多利益重疊，台灣不僅要反封鎖，還要懂得善用情勢。