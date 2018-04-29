學者：消滅中華民國 台灣也不會變中國的一部分

2018-04-29

北京鴨霸 反而凝聚台灣共識

〔記者彭琬馨／台北報導〕中國擴大施壓台灣，包括施壓約旦政府，要求將台灣所設代表處從「中華民國」更名為「台北」。學者昨受訪認為，北京政府採取外交上全面清掃台灣的做法，但就算在國際上全面消滅中華民國名稱，「台灣也不會變成中國的一部分」，且若北京連中華民國都無法接受，只會迫使台灣更走向獨立、凝聚國內對「台灣」的共識。

中山大學中國與亞太區域研究所所長林文程分析，我約旦代表處遭中國施壓改名事件，「不是單一事件」，北京政府想藉此宣示對台灣的主權，部分國家抗壓性較低，可能就會順從，可以預期這樣的事件「未來會一直發生」；林文程認為，改名只是名字的改變，更重要的是台灣與這些國家的實質關係，政府應積極強化雙邊關係。

林文程認為，中國改名的做法，無法消滅台灣作為主權國家的地位，但愈消滅中華民國名稱，愈可能凝聚民眾對台灣的共識，「這樣對北京到底是有利還是不利？」林文程指出，北京消滅中華民國的做法，讓許多泛藍民眾也無法接受，「只會讓兩岸越走越遠」。

中研院歐美所研究員裘兆琳受訪時也說，北京這種做法會帶來的後果，除了更進一步刺激台灣內部的正名運動外，也會讓國內民眾對一中政策產生反感，認為中國的一中政策「是一個沒有氧氣的政策」；裘並批評，蔡政府提出維持現狀的兩岸政策，但事實上「中國才是改變現狀的一部分」，包含駐處的更名、打壓台灣參與國際組織、施壓台灣邦交國等，「越是孤立台灣的國際生存空間，越可能逼迫台灣朝獨立方向前進」，中國政府要負起最終責任。

維持國際存在感 須有創意性外交

遠景基金會執行長賴怡忠則說，中國對台灣在外交上全面清掃，降低台灣在非邦交國的存在感，兩岸關係目前根本無法維持現狀；賴認為，若要維持台灣在國際上的存在感，創意性的外交能力不可或缺，也要針對北京政府的作為，讓他們知道要付出代價。