中國打壓 我約旦駐處被迫更名

2018-04-29

使用「中華民國」或「台灣」五駐處已全數被改為「台北」

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部昨日表示，約旦政府去年受中國強力施壓，終不敵中方壓力，近期請台灣將「中華民國駐約旦商務辦事處」更名為「台北經濟文化辦事處」。涉外人士並說，蔡總統上任以來，中國在國際上打壓台灣「次數越來越頻密、力道越來越廣」，範圍變廣也變大，這次也非單一事件。

包括奈及利亞、巴林、厄瓜多、杜拜與約旦等五個辦事處使用中華民國或台灣名稱，因遭中國打壓，自去年六月陸續被迫更名，目前此五駐處已全數更名為「台北」。

針對我駐約旦代表處因中國施壓遭更名一事，外交部表示，駐處雖持續努力不懈，爭取維持原名，約旦政府終不敵中方壓力，請我方更名為「Taipei Economic and Cultural Office」（台北經濟文化辦事處），但駐處功能不受影響。

更名事件為蔡政府上台後，中方打壓台灣國際空間的新舉措。根據外交部網頁統計，中國阻撓台灣國際參與空間案例，去年累積達四十九件，今年至今已有十件，相較馬政府時期的一○五年僅有十八件，數量差距甚大，涵蓋面向也從政治、經濟領域，擴展至一般文化或體育範疇。

在國際組織方面，中國去年五月施壓各國及「世界衛生組織」阻撓台灣參與「世界衛生大會」，並阻擋台灣記者援例申辦採訪證入場採訪。今年的世衛大會報名日期即將在五月七日截止，雖有美日國會議員替台發聲，多國友邦也致函世衛組織秘書長，要求世衛組織邀請台灣出席世衛大會，不過台灣至今仍未收到邀請函。

跨國企業 也被迫「去台灣化」

中國近期也施壓朝向非傳統外交領域，如去年中國對馬來西亞廉價航空Air Asia-X（全亞洲航空）施壓，將進出中國航班的台籍機組員申報國籍欄由TWN（台灣）變更為CHN（中國），之後也陸續對其他國際航空及在中國有投資的跨國企業下手，逼迫「去台灣化」。