管爺未獲聘 律師團轟教部無法無天

2018-04-28

〔記者吳柏軒、謝君臨、劉力仁／台北報導〕教育部昨駁回台大校長遴選案，台大校長當選人管中閔義務律師團昨晚發聲明指出，教育部踐踏大學自治，無法無天，僅能以「欲加之罪，何患無詞」八字形容。

聲明表示無法理解教育部有何權限與依據做此決定，他們將為大學自治與學術自由，奮戰到底！

管現身賣Ｔ恤 晚上看演唱會

管中閔昨天晚間則去聽張學友演唱會，與友人寒暄，心情看起來不受影響。

為了挺管中閔當校長，由教授、學生及校友組成的台大自主聯盟，昨製作「爺們」Ｔ恤在校內販售。台大自主聯盟表示，製作約上千件「挺管」Ｔ恤，一件一百元販售，有多款，如一款前面印上「爺們」兩大字，背後則寫「挺管用的」雙關語，還有一件則是引管中閔曾在臉書因被質疑學倫風波而貼文「I AM FINE」等。

昨本報直擊，神隱多時的管中閔上午現身攤位（見圖，記者吳柏軒攝），並幫來買Ｔ恤的支持者簽名，不少人在旁喊「管校長加油」、「不論如何，你都是我們的校長」，管中閔皆微笑回應，也大方跟支持者合影留念。

但當記者上前表露身分，並詢問管中閔是否願意受訪時，管中閔臉色一變，表明不接受訪問，隨後簽了幾件Ｔ恤之後，起身快步離去，雖記者上前再度表達希望採訪的意願，管中閔仍說：「已經說了不方便」，在支持者陪同下離開。

但另有台大學生發現，挺管攤位擺在台大鹿鳴堂廣場上，但查閱台大場地租借系統，發現該場地整天都沒有單位申請擺攤，質疑該攤位違規。