沒在發現瑕疵時就處置

2018-04-28

立委盼台大別再重蹈覆轍 教部建立制度

〔記者施曉光、鄭鴻達、吳柏軒／台北報導〕教育部駁回準台大校長管中閔的遴選結果，立案調查台大校長遴選案的監委高涌誠昨晚受訪表示，他已經約談過教育部相關官員，一切依照既定調查步驟進行，預期五、六月間就有結果。

對於教育部的決定，高涌誠指出，監察權是「事後權」，他無法現在針對教育部的行政處理狀況做評論，且後續還有發展狀況，他不適合表達意見。

民進黨立委吳思瑤表示，尊重教育部的處理，希望台大校長遴選委員會不要重蹈覆轍，負起把關責任，無論是適法性的釐清或程序完備都應做好。

吳思瑤說，對於未來人選，她無任何預設立場，因為好不容易才讓台大有重新遴選的機會，這次一定要好好把關，台大基於大學自治，要有所為也有所不為。

民進黨立委黃國書則批評教育部，應在一開始發現有瑕疵時就處置，而非一直放著讓它變成政治攻防的議題，讓此事被社會以政治的角度過度討論，教育部應就此事完整說明，並建立更好的校長遴選規範與制度。全教產理事長黃耀南也說，教育部在台大校長遴選委員會中有兩席委員，如果遴選有問題，早在遴選過程中，就應勇敢提出，而非決議完成送請教育部聘任才駁回。

國民黨昨晚聲明表達強烈遺憾，指基於大學自治，教育部沒有實質審查的權限，「拔管」違反大學自治的精神。嚴厲譴責教育部長吳茂昆。國民黨指出，吳茂昆個人爭議更大，涉侵占專利權一案的情節更嚴重，用「拔管」案標準來檢視吳茂昆的爭議，吳茂昆是否更應該下台？教育部根本是雙重標準。

全教總理事長張旭政則說，對教育部裁示在意料之中，然而教育部認定台大校長的遴選瑕疵，在台大校方慣性操作，或是法律見解不同，可想見後續紛爭只會增加不會減少。

全家盟榮譽理事長吳褔濱表示，高教龍頭台大校長遴選的重大爭議，紛紛擾擾百日之後，教育部終於做出了駁回決定，台大必須依照合法程序重新遴選校長。樂見教育部做出決定，讓台大回歸學術，擺脫政治紛爭！

針對管中閔被具名檢舉從二○○五年起赴中國在各大學兼職，包含廈門大學、華中科技大學、西安交通大學等網頁與其個人履歷介紹，教育部召開兩次跨部會的諮詢會議後，沒有發現其兼課有違反重大行政規範。

不過，教育部次長林騰蛟也說，包含檢調單位也在調查釐清管的赴中兼職，如果未來經查證屬實，管有違反教育部相關大專教師兼職兼課規定，或者兩岸人民關係條例、國家機密保護法等，未來也都會依法後續處置管中閔。