資訊公開透明重選 學者︰才能服眾

2018-04-28

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部昨駁回台大校長遴選案，挺管教授認為，教育部無駁回公立大學校長的權限；但亦有教授認為，教育部作法合適，因為管中閔涉及資訊未揭露、利益沒迴避，要再次嚴謹檢視，重啟投票，才能服眾。

被指重大行政瑕疵 遴委會︰無法接受

台大校長遴選委員會則發表聲明，強調遴選過程依法行政、克盡職責，被指控「重大行政瑕疵」，完全無法接受，深表遺憾，也認為政治力介入拖延新校長上任，導致台大校務延宕，戕害大學自主，所有紀錄將在高教歷史上永遠留存。

教育部駁回台大校長案的理由是資訊未揭露、利益未迴避，台大機械系特聘教授陳炳煇認同表示，自己過去擔任計畫審查委員，就算只是幾十萬、一、兩百萬的計畫，一旦發現申請計畫的董事長是友人，或是自己當顧問的公司來投計畫，都會自請迴避，更何況台大校長這麼重要的事，也要利益迴避。

台大物理系特聘教授林敏聰說，教育部要求補正瑕疵的建議，自己與部分台大教授在一月底就提出，至於其他學倫與兼職等適格問題，目前雖無判斷，但未來重新遴選、資訊公開透明下，管中閔或批評者都有機會充分討論，對台大校長人選做出理性判斷與決定。

台大政治系教授蘇宏達表示，大學法第九條很清楚，教育部只有核准私校大學校長的權限，沒有駁回公立大學校長的權限，如今結果不能接受，明顯是政府違法。

台大自主聯盟成員、政治系雙修財金系學生林汶郁表示，教育部做此決定，台大不會善罷干休，一定會用行政程序、司法程序來回應，如告教育部長瀆職，認為教育部這樣欺壓台大，會用合法手段爭取台大的權益。