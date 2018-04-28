B-52飛近廣東外海 美軍：例行性任務

2018-04-28

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國空軍兩架B-52戰略轟炸機廿四日逼近中國廣東外海，引發外界關注。事隔數日，美軍昨證實此消息指出，兩架B-52轟炸機自關島安德森空軍基地起飛，並「經過南海的鄰近地區」，折返時，還在日本沖繩縣附近與美國空軍F-15C戰機一同訓練。美國空軍強調，這是美國太平洋司令部二○○四年起執行至今的例行性「持續轟炸機進駐」任務，符合國際法。

由於中國國家主席習近平十二日在南海大規模校閱中國軍機、軍艦，解放軍十八日在福建省泉州灣外進行實彈射擊演訓，中國軍機又在十八日至廿六日間進行「遠海長訓」，其中四度經過台灣外海空域，美國此舉引發外界高度關注，甚至研判美軍B-52轟炸機可能進行模擬投射巡弋飛彈的訓練。

環球網向美嗆聲：

無法阻止中國對台施壓

對於美軍行動，中國國防部發言人吳謙前天指稱，一切都在中國解放軍的掌控之中；中國官媒「環球網」卻「嗆聲」說，美國根本阻止不了中國對台施加包括軍事壓力在內的各種壓力，還稱美國介入只會增加「台獨」這場賭博的烈度，「如果（台灣）島內社會一個共識，願意不惜代價跟著『台獨』一搏，那是可以鋌而走險試一試的。」

我方知情官員認為，美國此舉是對中國及南海諸國的回應，尤其針對近日頻頻進行演訓的中國，藉此宣示美國在此區域的主導權。對於我國而言，不必捲入大國之間的紛爭，扮演好守護國民、維護區域和平的角色即可。