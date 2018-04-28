辜汪會談25週年 陸委會籲北京和平溝通

2018-04-28

〔記者施曉光／台北報導〕中國近期加大對台政軍威嚇與經濟吸納的力道，企圖以此壓迫台灣接受其一中政治框架，陸委會特別利用昨天「辜汪新加坡會談」二十五週年及「辜汪上海會晤」二十週年向對岸喊話指出，歷史經驗告訴我們，和平與溝通是實現台海互利共榮的重要關鍵。中國國台辦主任劉結一則重申，堅持九二共識，兩會商談就能夠順利開展。

批中方升高敵意螺旋

陸委會新聞稿強調，兩年來我方珍惜與維護過去三十多年雙方交流協商累積的成果，致力維繫兩岸和平穩定現狀，「在兩岸往來過程中，我們始終不變的，是堅定捍衛中華民國主權、台灣尊嚴及二千三百萬台灣人民對台灣前途的自由選擇權。」

陸委會還說，海峽兩岸的政治分歧與理念差異仍存鴻溝，但陸方一味強勢威嚇、升高敵意螺旋是行不通的，也是根本性的誤判情勢，台灣更不會妥協。

陸委會並呼籲北京當局，唯有將心比心、換位思考，在過去歷史事實與政治基礎上相互尊重、求同存異，透過溝通化解分歧，展現對人民與歷史負責的態度，才能尋求兩岸互動的改善與突破，並為雙方人民謀求更大的福祉。

國台辦稱能管控台海形勢

劉結一昨對「辜汪會談」二十五週年表示，當年海協會與海基會在達成各自以口頭方式表述，海峽兩岸均堅持一個中國原則的「九二共識」基礎上，舉行了「辜汪會談」，開啟兩岸高層接觸對話和平等協商的先河，體現了以對話取代對抗，以協商促進合作的精神。民進黨當局拒不承認「九二共識」，破壞兩岸關係的政治基礎，致使兩會協商聯繫機制中斷。

劉結一還說，中國大陸方面完全有信心、有能力主導兩岸關係，管控台海形勢，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。