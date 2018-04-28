前中國國台辦主任張志軍出任海協會長

2018-04-28

〔記者施曉光、曾韋禎／綜合報導〕中國台灣網昨報導，前中國國台辦主任、現任中國全國人大外事委員會副主任張志軍，在昨日中國大陸海峽兩岸關係協會（海協會）理事會議上，被推舉為新任會長。

中方人事 我海陸兩會不回應

海協會昨在北京召開第四屆理事會第一次會議，除推舉張志軍為新任會長，現任國台辦副主任龍明彪成為常務副會長，孫亞夫、李亞飛則續任副會長。

對此人事案，我陸委會與海基會都低調不願回應。陸委會表示，對於中國大陸人事向來不予評論；海基會發言人管安露說，對於對岸人事沒有評論，呼籲兩岸要共同努力推進和平穩定。

海協會理事會議開始前，中共中央政治局常委、中國全國政協主席汪洋會見全體代表並發表講話，國台辦主任劉結一也出席發表談話。

張志軍出生於一九五三年，北京大學畢業後曾赴英國留學，一九七五年進入中國外交部任職，二○○九年調任外交部常務副部長，二○一三年接任國台辦主任，今年三月當選中國全國人大常委會委員，並擔任人大外事委員會排名第三的副主任委員。

兩岸斷線責任 張推給蔡政府

張志軍二○一三年三月接任國台辦主任後，因馬政府力推兩岸簽署服務貿易協議。張志軍也在該年十月的亞太經合會，與首度出席的陸委會主委王郁琦會面，約定兩岸事務首長的對談機制，王郁琦隨即於二○一四年二月受邀前往中國。

張志軍之後於二○一四年六月受邀訪台，從機場到西子灣，均遭遇台灣民眾強烈抵制，抗議人士甚至丟擲白漆命中其座車，因而取消後續行程，倉皇離台。

另由於中國片面劃設M503航路之爭議，原定在二○一五年二月於金門舉行的「王張會」喊停；順延到夏立言接任陸委會主委後的五月才舉行，但我方抗議中國有意將台灣納入「國安法」，中國也威脅金門不得發展博弈業，雙方並無交集。第四次兩岸事務首長會議在十月於廣州舉辦，只為確認雙方有意在大選前促成馬習會就草草結束，自此再無下文。

蔡英文在二○一六年一月當選總統後，國台辦關閉兩岸熱線。張志軍更在蔡英文就職後公開放話，只要台灣背離一中原則，台海就可能出大亂子，還將兩岸協商中斷的責任都推給蔡政府。