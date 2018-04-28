總統：未設前提且對等 樂見習近平

2018-04-28

〔記者李欣芳、黃佳琳／綜合報導〕南北韓領導人昨簽署「板門店宣言」，兩韓將致力於今年內簽署和平協定。蔡英文總統昨被詢及，是否期待與中國領導人習近平會面時表示，只要沒有設政治前提且在對等原則下，沒有任何一個台灣總統會拒絕，甚至於我們也樂見可以與對岸領導人見面。

兩韓破冰關鍵 黨政高層：國際地位絕對對等

蔡總統昨在高雄參訪五加二產業創新活動時受訪表示，看到兩韓領導人的會面，希望這是一個走向區域更穩定發展的一步。媒體追問，看到兩韓領導人見面，會期待與習近平會面嗎？蔡總統說，任何一個區域的國家，都必須承擔區域穩定發展的責任，我們也非常樂意，也有這個決心來承擔這個責任；任何能夠有助兩岸的和平穩定，我們都願意來做。

蔡總統說，有關與對岸領導人見面這件事，「只要沒有設政治前提，而且在對等原則之下，我相信沒有任何一個台灣總統會拒絕，甚至於我們也樂見可以與對岸的領導人見面」。

熟悉國際事務的黨政人士則指出，中國要先學會尊重台灣，相較於中國在兩岸事務上的前提一堆，近來還在東亞區域不斷施加軍事壓力，南北韓在雙邊對話之前，北韓則是率先釋出停止核武試驗的訊息，甚至不排除非核化，這就是雙方真正溝通的誠意。

黨政人士說，只有真正的對等和尊重，兩岸關係才有可能正常化，中國必須清楚，持續打壓台灣，持續用不平等的條件，例如用一個中國要框架台灣，對於中國的國際地位沒有幫助，對於兩岸問題的解決，也沒有任何幫助。

黨政人士指出，這次南北韓歷史性互動的啟示，通關語就是「對等」，關鍵則是「國際框架」，國際地位的絕對對等，南北韓兩國都是聯合國會員國。昨天板門店現場，北韓領導人金正恩是直接稱呼南韓的「文在寅總統」，不像中國領導人習近平曾稱呼時任總統的馬英九為「馬英九先生」。