健康警訊 4成勞工過重

2018-04-27

〔記者吳欣恬／台北報導〕五一勞動節將至，衛福部國健署公布「二○一七年工作人口健康促進現況調查」，調查發現，國內竟有近四成上班族體重過重、甚至肥胖困擾，長期恐導致三高、心臟和腦血管等慢性疾病，並引發癌症。

每日3蔬2果 83％未達標準

國健署以電訪方式，調查六○二三名十八歲以上、有專職工作的國內職場員工，結果發現高達三十九．二％體重超標，其中二十四．七％是體重過重（24≤BMI〈27），以及十四．五％肥胖（BMI≥27）。這項調查也發現，八十三％的上班族每日食用蔬果量未達國民健康署三蔬二果的建議量，五十三．四％未達世界衛生組織（ＷＨＯ）建議，成年人每週運動量應達一百五十分鐘以上，十九．一％更是完全沒有運動習慣。

國健署社區健康組組長林莉茹指出，上班族多外食，油炸熱炒類多，再加上高糖的甜點飲料，熱量攝取過多，加上久坐、久站、活動少，就容易體重超標。她也提醒，長期體重過重和肥胖，導致三高、心臟和腦血管疾病，而部分癌症也跟肥胖有關。

調查中也顯示，超過六十．八％的上班族表示最近一個月有身體不適的情形，主要的症狀分別為骨骼、肌肉痠痛（三十五．二％）、眼睛乾澀（三十三．七％），以及疲勞或精神不振（二十八．三％）。

近2成沒運動 易罹患慢性病

國健署署長王英偉表示，大多數的工作者一天至少有三分之一的時間在職場，而公司是促進員工健康行為及養成良好健康習慣的重要場域。

林莉茹說，健康職場除了能提升員工生產力、降低流動率，國外研究顯示，還能因而減少二十五％的病假缺勤、二十四．五％醫療費用、三十二％員工傷殘賠償，換算下來，等同花費一美元，可節省約六美元的支出。

為員工健康著想，王英偉建議各公司可透過用餐訂購健康餐盒、會議時訂購蔬果取代糕點、供應白開水或無糖茶飲取代含糖飲料等方式，降低員工攝取高熱量飲食的機會，並透過爬樓梯打卡、推動辦公室健康操、公司園區健走、廣設運動性社團等，讓員工有多活動的機會，有助上班族控制體重，減少慢性病上身，維持身體健康。