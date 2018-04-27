焦點評論》鎮暴裝該穿就穿

2018-04-27

記者姚岳宏／特稿

反年改團體在立法院前暴力脫序演出，讓訴求變了調，除毆打現場記者，負責維持秩序的警察也成為攻擊目標，由於系出同門，熟知警察執勤技巧，一下子就衝散警方隊形，連現場指揮官分局長也被拖出去，第一線員警顯得顧此失彼，狼狽不堪；既然已有攻擊警察先例，他們下次再來，警方必須展現嚴正執法的決心。

蔡英文總統上任後，強調是溝通政府，就算有抗爭活動，警方清一色穿戴小帽、便裝執勤。這兩年的所有陳抗，皆無攻擊警察情事，所以輕裝執勤並無不妥；但此次不同，對方明擺著就是要開幹，警方下次再遭遇這些人，應該想出對策，至少要把「防護裝」穿上。

警方所稱的「防護裝」，就是一般民眾說的「鎮暴裝」，當端出頭盔、護具、齊眉棍，列出陣形，會讓想動手的群眾有所警惕，知道如有暴力行為，將會付出代價，在恐怖平衡下，自然就不會輕啟戰端，也許反而能使受傷人數大減。

這次反軍人年改團體想要佔領立法院，從過程來看，包括正面對決、阻斷、佯攻、清理戰場（打記者不讓他們拍攝），運用的都是軍事手段，也熟知警方執勤方式，師法警方以往處理群眾運動，以化整為零方式，把民眾一個一個拖到後方，減少正面壓力，也難怪有不少員警都被拖出列陣，飽以老拳，連指揮官分局長都難以倖免。

既然對方有備而來，警方也須擺出陣勢，讓不理性的群眾知道，絕不可越過紅線；如果萬不得已逮人，法律也需當作警察後盾。