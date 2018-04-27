軍人年改精算 近五成一毛未砍

2018-04-27

〔記者曾韋禎／台北報導〕行政院版軍人年改草案究竟影響有多大？根據國防部新出爐的財務影響評估報告，已退人員一毛未砍者就佔四十八％，縮減金額在二萬元以下者高達九十七．六％；砍除額度達五萬元者僅六人，均為一級上將。

政院版草案訂下三萬八九九○元的最低保障金額，已退人員月領總額低於此數者，一毛不砍；服役滿廿年的起支俸率，由四十％調升為五十五％，每多服役一年增二％。公教人員的薪資採計期間未來將拉長至十五年，但軍人只採計五分之一、也就是四年到七年，且已服滿廿年的現役人員，仍採計最後在職俸額。

六名一級上將被砍逾五萬

國防部財務影響評估說明，現行領有月俸的已退人員共十一萬七九九三人，月領額度低於三萬八九九○元者共三萬六八三二人，這些人均不受影響。最高階的上將共六十四人，均高於十九萬元。

若依政院版年改草案，一毛未砍者共五萬六八一二人、佔四十八．一七％，砍幅在一萬元以下者共二萬三八三七人、佔二十．二一％，砍幅在一萬至二萬元者共三萬四四六五人、佔二十九．二二％，砍幅在二萬元以下者就多達九十七．六一％；砍除額度達五萬元者僅六人，均為一級上將；退休所得在改革後仍達十七萬者共六十一人，都是上將。

國防部精算報告說明，軍人退撫基金將於二○二○年轉為負數，當年就需額外編列一三七億元預算，直到二○四七年需編列七六五億元；未來三十年共需支出三兆四八八三億元，其中一兆二○六七億元需另編預算。

若依政院版年改草案，調整支出、延長兩年役期、拉長薪資採計期間，並將提撥費率由十二％提高至十八％；截至二○四七年，共將支出三兆一六四三億元，可節省三二四○億元，其中政府負擔部分可減少三七七八億元。國防部估算，政院版年改草案可維持退撫基金三十年運作無虞，且在二○四七年尚有一二六八億元的資本剩餘。