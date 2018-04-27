員警遭毆 政院研議「襲警罪」

2018-04-27

第一線執法 分局長、所長渾身傷

〔記者鄭景議、李欣芳、陳鈺馥／台北報導〕八百壯士前天在立法院前與警方爆發激烈衝突，有多名警察遭到毆打，「戰況」最激烈就屬立法院大門口及一旁長老教會前，恰好是大安分局執勤範圍，分局長周煥興、敦化南路派出所所長崔企英均被打傷，兩人昨日受訪，捲起袖、領口，手頸腿部都是傷痕；周煥興提到，他尊重退休軍警的訴求，但現職員警有現職員警的立場，未來仍會嚴正執法。

對於警察遭毆打，行政院將研議是否單獨立法，訂定蓄意攻擊員警的「襲警罪」。閣揆賴清德昨主持院會時表示，為維護社會秩序與保障國人安全，請警政署、法務部對違法施暴者務必強力執法，依法嚴加究辦，並研議針對攻擊員警的襲警罪。

行政院發言人徐國勇說，研議訂襲警罪目的是要加重其刑，目前攻擊警察是依妨害公務罪處理，可處三年以下有期徒刑，帶頭聚眾妨害公務，可處一年以上、七年以下有期徒刑。

賴清德受訪表示，政務委員羅秉成在院會提到，或許可以研究將攻擊警察的罪與妨害公務罪予以區隔，因為攻擊警察等於攻擊公權力，與一般的妨害公務程度上有所不同，這部分已交由法務部研究，這樣的想法，主要是維護警察在執行公權力時受到保障，避免類似情況再度發生。

內政部長葉俊榮受訪時也痛批，反年改團體的暴力陳抗毆打媒體、攻擊警察，挑釁民主國家的兩大支柱，嚴重跨越正常民主國家的法治紅線，更不是理性的行為。警方執法會捍衛政府及法治尊嚴，絕對究辦到底。