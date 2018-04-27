反年改施暴 9送辦48人裁罰

2018-04-27

〔社會新聞中心、記者呂伊萱、吳亮儀、蕭玗欣、吳欣恬／台北報導〕八百壯士等反年改團體涉暴力毆打記者與警察、佔據醫院等脫序行徑，引起社會各界撻伐。經台北市警局連夜調查，在前天衝突中，有五十七名群眾遭逮捕，其中九人依蒐證畫面被以傷害、妨害公務罪移送，檢方訊後將四人請回，另五人予以限制住居；另四十八人因無端侵入立院，被警方依社維法裁罰。

根據警方最新資料，前天在立法院外的衝突中，共導致六十八名員警及十四名記者受傷就醫，台北市警察局隨後陸續逮捕、管束五十七名涉嫌攻擊員警、記者及攀爬進立法院區的現行犯。

抗議群眾前天下午遭警方自立法院中山南路大門處強制驅離，入夜後抗議群眾人數驟減，直到前晚十點，警方第四次舉牌警告，現場只剩下百餘名群眾夜宿街頭徹夜抗議。

不過，昨清晨五點四十分左右，現場大響起床號，一名在場參與夜宿的四十二歲吳姓男子全身酒味，莫名對一名記者謾罵「你們都亂報」，再拿裝有不明液體的水瓶朝記者潑灑。警方見狀逮他，發現他只是潑水，但他出言辱罵員警，最後被依妨害公務罪嫌送辦。

早上七點半，疾病管制署長周志浩搭車上班，下車時，群眾誤認周是立委或立院官員，胡亂上前攔阻包圍；幸經警力排除，周志浩才順利進入辦公室。

學生抗議噪音

遭嗆「想被打死是不是！」

抗議群眾從上午七點多開始繞行立院抗議，經過附近學校時，有學生受不了連日噪音破口大罵「你們很誇張！」遭反嗆「想被打死是不是！」但群眾中有人自知理虧、要眾人收斂，才沒繼續嗆聲也降低音量。

接近中午時，「八百壯士」執行長羅睿達、副指揮官吳斯懷等人，也率眾前往美國在台協會（ＡＩＴ）陳情，表示要遞交陳情書，希望美國能夠調查台灣內部現狀，最後在警察舉牌警告後離場。ＡＩＴ對此表示沒有評論。

八百壯士昨聲稱要組糾察隊，負責保護在場媒體安全、維持秩序，但中午過後疑因不敵輿論譴責壓力，草草宣布活動提前結束。

醫院也被入侵

衛福部籲警方強力執法

警方表示，原本前天衝突發生之初，警方將六十三人保護管束，經仔細過濾身分及相關事證，發現有一人是媒體記者、另五人無具體事證，便先行任其離去，警方再針對其他五十七人進行偵辦，將其中九人移送法辦，多數具退伍軍人身分，另有四十八名遭警方逮捕者，因立法院暫不提告，由台北市警中正一分局依社會秩序維護法函送台北地院簡易庭裁罰。

反年改團體八百壯士在立法院周邊陳抗，甚至入侵台大醫院和台大兒童醫院，嚴重影響急診、門診和住院民眾，衛福部昨天發布聲明嚴厲譴責，並呼籲警方強力執法、維護病患就醫安全。

接力反年改？

李來希、黃耀南都否認

外傳退休公教團體今天接力重回街頭反年改，監督年金改革行動聯盟前召集人、全教產理事長黃耀南昨指出，全教產沒有再發起反年改活動的計畫，五月一日前也沒有相關抗爭規劃。全國公務人員協會理事長李來希也說，退伍軍人此次抗爭結束後，公教人員沒有要接力，目前先尋求司法途徑，包括提出訴訟和聲請釋憲。