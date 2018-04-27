中國箝制言論自由 自由之家：空前嚴重

2018-04-27

〔編譯羅綺／綜合報導〕 致力於民主政治及人權研究的非政府組織「自由之家」，二十五日發佈「紀錄在案的攻擊：全球新聞自由狀況二○一七︱二○一八」報告指出，全世界的新聞自由正面臨新的威脅，尤其是中國的「網絡安全法」上路後，當局對言論自由的箝制達到前所未有的程度。

去年六月生效的「網絡安全法」嚴格限制網路通訊，也嚴加防範可用來繞過「防火長城」的虛擬私人網路（VPN）。

中國對網路的審查及監控，達到空前嚴厲程度，許多部落客和社群媒體用戶因為在網路上發表批判性言論，或分享人權相關訊息，遭到當局逮捕及判刑。