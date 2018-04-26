學者︰防中共操作 軍改要儘快

2018-04-26

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院外交及國防委員會昨召開行政院版軍人年改草案公聽會。退伍軍人代表強調這是為了尊嚴而不在意錢，卻仍堅持一毛不砍的不溯既往原則。多位國民黨立委則大打拖延戰。要求每週一場公聽會、至少辦四場後才能審查。

國防大學中共軍事事務所長馬振坤指出，政院版草案就是政府盡最大限度在照顧軍人權益，已是最大公約數。他提醒，中共已針對年改，藉由網路操作、製造台灣內部爭論；軍改應儘快完成，避免給中共繼續見縫插針。

主持會議的民進黨召委王定宇表示，公聽會就是要聆聽所有聲音，所以也邀八百壯士代表出席，盼與會者暢所欲言，但勿阻礙會議進行。

八百壯士執行長羅睿達批評，這是沒有充分溝通的方案，違反信賴保護原則，政府不能拿釋字七一七號來敷衍，否則抗爭將永無休止。

八百壯士代表 堅持不溯既往

八百壯士代表謝健虎語氣激動地表示，媒體稱軍人退休比警消好，這都是抹黑、分化，他們只要公平正義。對於世界各國都因少子化在推動年改，他更大罵「狗屁」，反問哪有愈改愈差的？更大罵退輔會官員怎能當起政府走狗，應一起上街抗議才對。

八百壯士代表黃冬輝則不時拍桌怒吼，強調軍人不在乎砍多少，只在乎有無尊嚴；他嗆聲，若讓只會殺人放火的軍人淪為弱勢，將成為社會的不定時炸彈。