群眾湧入台大兒醫 影響數千病患

2018-04-26

〔記者鄭景議、林惠琴、黃以敬／台北報導〕八百壯士團體反年改活動行動脫序，不只立法院，昨下午約四點左右，還與在台大兒童醫院前的警方發生激烈衝突，估計有數千名病患受影響，甚至得請警方協助清空救護車道。台大醫院昨呼籲，沒有就醫需求者，應避免到醫療區造成困擾，否則恐對院內感染控制造成隱憂。

八百壯士部分民眾昨團團包圍台大兒醫，讓醫院內的護士及看診病患神色驚慌，警方將門口堵住，不讓八百壯士進入，雙方發生激烈衝突。現場的八百壯士團體指出，他們並非要攻入醫院，是要把警察趕進醫院，因為警察要驅散他們。

台大醫院婦產部主治醫師施景中昨在臉書貼文指出，部分陳抗民眾佔領兒童醫院，使用醫院免費網路，給病人使用的沙發也被佔用。陳抗的聲音也影響看診，結帳櫃台的人員喊破喉嚨，民眾也聽不清楚。

台大兒醫人員表示，昨天狀況真的很讓人為難，尤其有小朋友病患及孕產婦因此被影響，幸好台大總院加派人力過來協助，且也拜託保全、清掃人員及時協助。

呼籲抗議者遠離院區

台大醫院公共事務室主任趙于萱則表示，陳抗民眾因人多，部分人會到兒醫使用廁所，也會自行跑到樓上的就診區、住院區，可能影響到患者，對院內感染控制也成隱憂。估計台大兒醫有數千名就醫民眾 、家屬被影響，因兒醫主要是照顧孕產婦、病童的空間，且因人多，可能增加疾病傳染風險，呼籲沒有就醫需求者，應避免到醫療區。

急重症病人若因陳抗活動遭延遲就醫，更可能釀憾事；趙于萱說，昨天被迫緊急拜託警方幫忙，若有救護車來 ，警方幫忙排出通道，所幸沒有發生被擋道狀況 。