記者遭攻擊 傳媒團體譴責暴力

2018-04-26

打人的都蒙面 明顯蓄意預謀

〔記者劉力仁／台北報導〕三天前「警消不服從」反年金改革遊行現場脫序失控，部分人士攻擊媒體造成四名電視記者受傷，昨天反年改軍人代表抗議現場再度發生十名記者遭惡意攻擊受傷事件；衛星電視公會、全國傳播媒體產業工會、台灣新聞記者協會等多個傳媒團體昨日均發出聲明譴責暴力並痛批，這是蓄意預謀行為，呼籲警方依法究辦勿枉勿縱，保障記者採訪人身安全。

聲明也呼籲陳抗團體應協助查明動手群眾與動機，尊重記者採訪報導權。

衛星廣播電視事業商業同業公會秘書長陳依玫表示，昨天抗議軍人年改團體包圍立法院現場，民視、壹電視、東森、三立、中天等多位媒體記者分別遭戴口罩蒙面群眾攻擊並惡意破壞器材，危及記者人身安全，並嚴重侵害採訪自由。

陳依玫強調，打人者都戴口罩、面具、手套，記者報案之後，警方查不到指紋及面孔，告訴記者「無法偵辦」，真是相當離譜，很明顯是蓄意預謀行為。

三天前監察院外也發生「警消不服從」抗議群眾未依原定申請路線，臨時往監察院廣場方向移動，推擠中部分媒體記者遭莫名毆打，包括TVBS與中視至少四名記者分別被以板凳、旗幟等物捶擊頭部、腹部，造成流血、挫傷與顱內出血。

陳依玫強調，媒體記者在第一現場堅守崗位，恪盡採訪職責，是為滿足觀眾知的權利，公會嚴厲譴責這種粗暴妨礙專業的暴力行為，籲請警方有效處理集會遊行現場中的違法行為，並儘速查辦繩之以法。

全國傳播媒體產業工會昨也在臉書發表聲明，強烈譴責陳抗民眾攻擊採訪記者，呼籲媒體資方拒絕採訪、保障記者權益。全國傳播媒體產業工會指出，目前已知遭襲受傷的媒體記者包括蘋果日報、中央社、民報、壹電視、民視 、上報等。