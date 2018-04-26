蔡總統︰政府不會在暴力下低頭

2018-04-26

反年改施暴 警署下令逮捕現行犯 絕不寬貸

〔記者李欣芳、蘇永耀、邱俊福、沈佩瑤／台北報導〕針對立法院周邊發生反年金改革群眾暴力脫序情事，蔡英文總統昨晚重話表示，這些施暴者不能代表熱愛國家、忠於國民的國軍。這些包圍兒童醫院、攻擊媒體，毆打維持秩序員警非法行為，更是社會所無法容忍。總統並指出，政府不會在暴力下低頭，改革會堅持到底。

為了展現維持社會秩序與國民安全的決心，總統也說，警政署已經下令，施暴的現行犯一律逮捕，絕對不會寬貸。

行政院昨晚臨時召開記者會嚴厲譴責暴力行為；警政署也重申，對任何違法脫序及暴力行為，公權力絕對不會坐視，將立即執法、嚴懲暴力。

備鐵鍊、釘耙…早預謀攻擊

警政署表示，相關團體早已準備鐵鍊、釘耙、繩索、汽油等攻擊性物品，下午的衝撞行動中，隨處可見許多以蒙面、戴口罩、戴帽子等預謀性、計劃性方式，攻擊執勤員警與記者。

施暴者不能代表熱愛國家的國軍

總統府發言人黃重諺轉述蔡總統談話表示，在立法院前的施暴者，不能代表熱愛國家、忠於國民的國軍。對於因為執勤而受傷的員警、媒體記者，總統也表達慰問，並感謝所有辛勞維護治安的警察人員。

蔡總統指出，對於軍人年金的改革，政府已經盡了最大的努力跟誠意來溝通。目前行政院提出的方案，不僅不會讓任何軍人的生活陷入困難，相反的，透過改革，新的制度方案將能夠永續的照顧所有現役與退役的國軍弟兄。

總統說，任何人都有權利表達不同的意見，但不能動用暴力的方式。政府不會在暴力下低頭，改革會堅持到底。總統希望所有國人都能站在政府的這一邊，共同支持改革。

行政院秘書長卓榮泰、內政部長葉俊榮、法務部長邱太三昨晚代表行政院長賴清德，進駐警政署指揮所，慰問執勤人員辛勞，支持警察展現公權力的作法。

行政院發言人徐國勇表示，這次陳抗已成為暴力事件，超出表達意見的範圍，尤其對報導新聞現場的記者施以暴力，甚至搶了記者的相機、攝影機，並導致記者受傷，有的記者甚至攝錄設備被強制關掉，對於這些行為，政府予以嚴厲譴責。他也呼籲搶走記者相機與攝影機者，能主動把東西交給警方並還給記者，因為這些行為會構成更嚴重的犯罪。

徐國勇說，這些抗議群眾對警察噴灑辣椒水攻擊，甚至把警察拖出去毆打，已超出陳情範圍，警政署也會對這些脫法行為依法究辦。

台北市長柯文哲昨晚也在臉書發文譴責反年改團體暴行，強調會依法究辦，絕不寬貸。他說，對於立法院周邊的衝突，在場的台北市警方會視情況增派人力，用最嚴厲、強硬的執法，回應所有暴力行徑。