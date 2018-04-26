無國界記者組織：中國箝制新聞模式 擴散亞太

2018-04-26

〔編譯陳正健／綜合報導〕無國界記者組織（RSF）二十五日公布年度「世界新聞自由指數排名」指出，中國對新聞的審查和監控日漸嚴苛，其影響力正在亞太地區擴散，但台、港各自以不同方式抵抗。中國的排名為一百七十六，為全球倒數第五。台灣則名列四十二，比去年進步三名，為亞洲最佳。

台灣新聞自由指數42名 中國全球倒數第5

RSF分析，在中國國家主席習近平統治下，中國愈來愈接近「當代版極權主義」。他在第一任期間採用大量新科技，對新聞審查和監控的程度前所未見，導致外國記者的工作更加艱難，一般公民在社群網路分享內容，或以通訊軟體與人聯絡，即有入獄風險。中國目前有超過五十名專業或業餘記者被監禁，不少人在獄中受虐、缺乏醫療照護，生命受到威脅。

另外，中國還在亞洲輸出打壓異議者的「媒體控制模式」，藉由輸出壓迫媒體的手法、新聞審查系統和網路監控工具，試圖在其影響力下，建立「新世界媒體秩序」，其打壓公眾反抗的慾望毫不掩飾，也不幸地在亞洲引起模仿。

RSF提到，柬埔寨也在走中國式道路，其排名比去年暴跌十名，掉到一百四十二名。在泰國、新加坡及馬來西亞，都可感受到中國模式的影響力。對照之下，台灣與香港各自進步三名，分別名列四十二與七十，各以不同方式抵抗中國的影響力。RSF秘書長德勒瓦說，去年四月RSF在台灣設立亞洲第一個分支機構，就是因為台灣是「亞洲最自由的地區」。

RSF本次共評比全球一百八十個國家，新聞自由最佳的順序為挪威、瑞典、荷蘭、芬蘭及瑞士等國，最差的則依次為北韓、厄利垂亞、土庫曼、敘利亞及中國等。

美國在總統川普就任一年多來，排名比去年退步兩名，掉到四十五名。俄國總統普廷則扼殺國內獨立聲音，以「今日俄羅斯」等官媒作為宣傳工具，俄國新聞自由名列一百四十八。

報告並強調，在美、中、俄三大世界強權帶頭打壓媒體的情況下，世界新聞自由及民主正遭受威脅，且對媒體的敵意不再侷限於埃及、土耳其等威權國家。