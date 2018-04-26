中客攀懸崖 闖入西嶼雷達站

2018-04-26

共軍18日泉州灣演訓同一天

〔記者涂鉅旻、劉禹慶、謝君臨／台北報導〕中國解放軍十八日在福建省泉州灣外實彈射擊操演，兩岸情勢處於敏感階段，在同一天，一名魏姓中國籍遊客到澎湖西嶼燈塔旅遊，因為「迷路」闖入西嶼雷達站營區，所幸駐守該地的官兵處置得宜，立即回報上級、請憲兵隊調查處理。據悉，該名中國籍遊客電腦、手機經調查，都沒有我國軍事機密資料，因此相關單位也已放行魏姓遊客。

被衛兵扣留 辯旅遊迷路

西嶼雷達站位於澎湖縣西側端點，由海軍海洋監偵指揮部官兵負責戍守、管理，由於該地點鄰近海峽中線，可確切掌握中國在台灣海峽西岸的動態，為我國對中國偵蒐重鎮，屬高機敏性單位；但因此地為著名觀光景點，旺季遊客如織，雷達站都派有衛兵把守營區大門，但此次闖入的中國觀光客，卻是由高數十公尺的後方懸崖峭壁攀爬入內，動機啟人疑竇。

據了解，西嶼雷達站衛兵十八日中午發現一名男子由後方懸崖攀爬進入營區，形跡可疑趨前扣留，證實為由金門小三通航線抵澎自由行的二十六歲中國魏姓遊客，緊急通報憲警到場處理。

查無機密資料 憲警放行

調查局表示，當天接獲通知後，隨即派遣保防相關人員前往現場，經會同軍方等單位共同調查，發現該名男子疑因旅遊誤入禁區，身上並無相機，經檢查其手機等隨身物品，並未發現有與軍事相關的機密資料，因此讓該男子離去。

不過，中國解放軍十八日於泉州灣外執行實彈射擊演訓，也正值總統蔡英文出訪非洲友邦之時，因此魏姓中國客行徑，軍方不敢大意，通報憲警處理。

雖然軍憲調都查無實據放行，卻赫然發現其代步工具竟是公車，對於大多數澎湖人而言，都未曾搭乘公車前往，只有鄰近內、外垵住戶及駐軍知道這條路線，可見這位觀光客行前資料蒐集得相當完整，同時由後方懸崖攀岩進入營區，「冒險」精神與體力也讓調查人員相當詫異。

海軍表示，衛兵、值更人員機警發現營區安全狀況，斷然處置得宜，海洋監偵指揮部已核予適當獎勵，亦將該案列為成功案例宣教。