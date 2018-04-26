美B-52飛近廣東 模擬投射戰斧巡弋飛彈

2018-04-26

專家：美軍以牙還牙 反制中國武嚇

〔國際新聞中心、記者涂鉅旻／綜合報導〕中國軍機船艦近日密集舉行演習，不僅直接對台灣和日本施加壓力，更劍指「第二島鏈」的美國主要海空軍事基地關島。現有航跡圖顯示，美國兩架B-52戰略轟炸機以雙機編隊自關島起飛，進行長程飛行訓練，經巴士海峽抵達東沙島東側附近，距中國廣東海岸僅二百五十公里後折返。專家指出，其飛行軌跡是在模擬投射戰斧巡弋飛彈的飛行路線，對陣反制中國意味濃厚。

關島起飛 雙機編隊直奔南海

長期追蹤美國軍機動態的「推特」粉絲團「Aircraft Spots」，廿三日和廿四日接連公布飛航路徑圖，指出兩架代號「HERO01」、「HERO02」的B-52H「同溫層堡壘」轟炸機，從關島的安德森空軍基地起飛，通過巴士海峽，在南海繞一圈後，於東沙島東側折返。美軍也派出兩架KC-135R空中加油機，據信是在沖繩附近執行加油任務。

若自東沙發射 可直搗中國內陸

軍事專家認為，這是典型的攻擊航線，模擬在東沙島附近發射戰斧巡弋飛彈，直搗中國內陸目標。B-52雖為一九六○年代的飛機，但美軍持續改進升級，已成為巡弋飛彈發射平台，可攜帶多枚射程介於一千三百到兩千五百公里、可裝載核子或傳統彈頭的戰斧飛彈；若自東沙島附近發射，幾乎中國所有軍事目標都在攻擊範圍之內。

共軍近期海空演訓 頻頻劍指關島

中國最近密集舉行海空演訓，可攜帶「長劍-20」巡弋飛彈的轟-6K轟炸機頻頻飛出第一島鏈，劍指第二島鏈的關島。專家認為，美軍這次出動B-52當然不是真的要攻擊中國目標，卻是針對解放軍的密集活動，「以其人之道，還治其人之身」。美軍並未對此次長程飛行訓練發佈新聞稿。

熟知國際戰略的軍方人士分析，美軍此舉可從兩個角度來解讀，其一是中國前陣子頻繁演訓，甚至畫出南海九段線，強調對南海的主權掌握度，因此美軍派出B-52轟炸機巡弋，「就是給中國一個顏色瞧瞧、回應」，也代表美國不承認中國這個舉動；而美軍此舉第二個潛在意義，則是向菲律賓、越南喊話，宣稱美國還是此區域的「老大」。

政治大學國際事務學院名譽教授丁樹範認為，美方派出B-52轟炸機逼近中國外海，可說是對解放軍近期在台海演訓的回應與態度展現。他表示，如兩岸爆發衝突，中國會盡力避免美方介入，因此，美方此軍事動作「不可避免地有這個意義」。但就近期局勢而論，美中衝突升溫的可能性不高。

台灣智庫諮詢委員董立文分析，未來美方對中國的態度，可能採「你不動我不動，你動我就動」的「以牙還牙」模式。