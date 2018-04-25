全球首例 陰莖陰囊移植 台裔名醫 助大兵重振雄風

2018-04-25

李為平 領軍美醫療團隊手術

〔編譯魏國金、記者方志賢／綜合報導〕美國約翰霍普金斯大學附設醫院二十三日宣布，由台裔重建整形名醫李為平（W.P. Andrew Lee）領導的醫療團隊，上月為一名在阿富汗服役時失去生殖器官的退役軍人，完成全球首例陰莖與陰囊移植手術。目前擔任該校醫學院整形重建外科系主任的李為平表示，戰爭造成的某些傷害是隱密的，恐對男性的自我認同、自尊與親密關係造成「毀滅性衝擊」：「我們希望這項手術能幫助這名年輕男子，恢復幾近正常的泌尿與性功能。」

患者阿富汗服役 遭炸彈炸傷

由約翰霍普金斯大學醫學院九名整形外科與兩名泌尿外科醫師組成的醫療團隊，是在三月二十六日進行這項移植手術，歷時十四小時。有別於全球另外四例陰莖移植案例，這項手術包括整個陰莖、陰囊與部分腹壁。醫療團隊決定移除器官捐贈者的睪丸，以避免器捐者的基因被傳遞至接受移植者的下一代。二○一六年，美國麻州綜合醫院曾為一名因癌症而失去陰莖的男子執行全美首例陰莖移植手術，但其性功能未能完全恢復。

血管神經接合 提供血流知覺

這項手術涉及患者與捐贈組織的三條動脈、四條靜脈與兩條神經的接合，「以提供完全的血流與知覺」。患者在阿富汗服役時遭路邊炸彈炸傷，不僅失去生殖器官，雙腿也被迫從膝蓋以下截肢。不願曝光的患者在術後發表聲明：「這真的是難以想像的傷害…。而當我手術後第一次醒來，我終於感覺比較正常了。」該名患者將於近日出院。

這項手術是戰地美軍傷亡攀升後，出現的突破性醫療成就之一。二○一三年四肢在伊拉克重傷截肢的二十六歲大兵馬洛科（Brendan Marrocco），也是在該院接受雙臂移植手術，執刀者也是李為平。現年六十歲的李為平出身高雄岡山，父親是空軍飛官退役，十五歲移居美國，但對台灣有深厚感情。他與中研院院士魏福全是多年好友，與高醫大外科部主任郭耀仁則是師徒關係。去年六月，高醫紀念六十週年院慶舉行外科醫學研討會，李為平、魏福全及郭耀仁三人曾同台分享手臂移植經驗。