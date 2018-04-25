台電滅蟑︰申請一年內須施作

2018-04-25

〔記者林菁樺／台北報導〕中南部出現有「饋線蟑螂」，搶先向台電申請饋線、虛佔容量謀利。台電表示，為防堵饋線蟑螂，申請人一年內若未按部就班、有實質作為將視同違規記點，集滿三點就納入黑名單，嚴格勾稽管控其後續申請案，盼可讓饋線蟑螂知難而退。

違規三次 納入黑名單

台電指出，目前台電規定審核同意並聯一年內，申請者必須完成設施興建與並聯工作，若真遭遇困難，得視情況展延半年，以兩次為上限。台電內部坦言，彰化以南縣市適合發展太陽光電，多少都有所謂的饋線蟑螂，但尚不致影響多數業者申請。

台電強調將嚴格控管，申請者若獲准並聯同意，一年內會有一定程序得按部就班完成，若發現申請人經台電三催四請，仍未按流程進行，違者將被記點，一旦違規三次後會被納入黑名單，其申請案將被嚴格管控，技術性讓饋線蟑螂知難而退，台電後續也會釋出併網容量。

台電說，饋線獲准資格無法直接轉讓，通常是雙方私下交易後，一方撤件、一方補件；但外界不可能得知申請排序，「不像買黃牛票那麼簡單」，後續將與各區處連繫、密切留意饋線蟑螂的發展情形。

為加速綠電發展，台電過去有意將併聯完工的時間縮短到半年，但太陽光電系統商認為「時程太趕」，因此仍維持一年，台電將與業者持續討論併聯時程能否縮短，也可有效擠壓饋線蟑螂生存空間。