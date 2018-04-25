搶線轉賣 綠電「饋線蟑螂」猖獗

2018-04-25

〔記者羅欣貞／屏東報導〕近年政府大力推動綠電，地方政府配合推動時，往往卡在台電電網饋線不足，如今更出現「饋線蟑螂」，看準申請程序漏洞搶先佔饋線，待真正想開發綠能的業者申請時，才發現饋線已被佔滿，「饋線蟑螂」趁機漫天喊價轉賣；有開發商表示，如此亂象恐讓政府推動綠能政策效果被打折。

根據屏東縣綠能辦公室資料，以目前授權縣市政府核備的500KW以下綠能光電開發案來說，除了向縣府提出申請，取得綠能容許之外，也要同時向台電查詢饋線容量、申請饋線並聯，台電審核通過後，經地方政府同意核備，即可施工；另在台電審核同意並聯的一年內，要完成設施興建與並聯，否則流程還要重跑一次。

各縣市推動綠能光電以來，普遍反映台電饋線不足，因為饋線不足，所發的電就無法傳輸出去，但對真正想投資或參與綠能的農民或業者來說，考驗不止如此，先佔饋線再漫天叫價的「饋線蟑螂」更讓人卻步。

私下交易 一方撤件 一方補位

南部光電開發商透露，「先佔先贏、伺機轉賣」在業界已經不是秘密，有心鑽漏洞者，會先評估地段、饋線容量，同時向台電提出多件人頭申請，先把饋線佔滿，等到綠能業者向縣市政府遞件並繳付開發費、農業回饋金，到台電申請饋線卻不足時，只好向「饋線蟑螂」低頭，雙方私下交易完成後，一方視容量撤件，一方補上取得饋線。

一名光電業者說，轉賣價格視地段不同，1KW四百元到一千五百元不等，以兩百坪容量100KW為例，最少賣到四萬元，最多可以賣到十五萬元；「有業者不會買，等一年開發期限到，讓饋線自然釋出」，但也有業者等不及，或是已繳農業回饋金，「頭已洗一半」，不買虧更大，只好忍痛買下去。

台電屏東區營業處副處長陳天鈞表示，除非申請者知道候補人資料，台電對個資相當保密，不可能外洩；針對饋線不足問題，台電都在持續改善中。

屏東縣政府環保局長魯台營說，縣府與台電目前的把關機制，照理說不會讓「饋線蟑螂」牟利情況發生，會深入了解問題究竟出在哪個環節，推動綠能挑戰大，地方政府積極面對。