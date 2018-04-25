民進黨今提名蘇 出征新北

2018-04-25

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會今將正式通過徵召前行政院長蘇貞昌參選下屆新北市長。蘇貞昌主打「政績牌」，並力邀總統府秘書長陳菊擔任競選總部主委，打造氣勢，近期還會拜會前行政院長游錫堃，盼游擔任重要角色。蘇系人士說，待拜會游後，競選團隊就會正式成形對外公布。

將拜會游 邀扛重要角色

民進黨主席蔡英文邀請蘇貞昌擔綱參選新北市長後，蘇被視為帶動民進黨年底選情的「領頭羊」。蘇系人士分析，蘇當領頭羊最重要的是將國民黨大軍困在雙北，國民黨主席吳敦義及將卸任的新北市長朱立倫，都要花很多力氣在新北，輔選其他縣市的時間會被壓縮。

對於總統府秘書長陳菊擔任蘇貞昌競選總部主委，被質疑已逾越職權分際，蘇子弟兵、立委吳秉叡表示，有無逾越，端看是否使用行政資源投入選舉，但府秘並無實際行政資源可運用。

盼借菊高人氣 大選突圍

吳秉叡說，希望借助陳菊的高人氣與聲望，執政黨能在年底大選困境中突圍。若罵聲是來自國民黨，要罵人之前先把自家後院處理乾淨，過去廖了以任總統府秘書長時，也曾接任胡志強競選總部總督導的角色。

民進黨中執會今還將一併討論下屆新竹縣長與花蓮縣長提名案，預計徵召前新竹縣長鄭永金之子、民進黨客家部主任鄭朝方參選新竹縣長，花蓮縣議員劉曉玫參選花蓮縣長。