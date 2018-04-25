民進黨議員白天嗆柯 晚上同桌惹議》柯：不需要搞得像殺父仇人

2018-04-25

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲二十二日參加木柵聖母宮回鑾餐會，不但在北市黨部主委黃承國陪同下逐桌敬酒，也和行政院發言人徐國勇同桌，最後還獻唱「用心良苦」，引發外界質疑綠營真實立場。對此，柯文哲昨無奈地說，拜拜遶境吃飯很正常，政治上不需要搞得像是殺父仇人一樣。

對於民進黨內有人認為，四年前柯文哲因在野大聯盟禮讓才能當選，今年柯應主動表態是否與民進黨合作？柯重申，一開始就說了，朋友要多、敵人要少，「沒發現我最近打不還手、罵不還口嗎？」

最近都打不還手、罵不還口

當被問及有名嘴指總統蔡英文是最大柯粉，柯表情一驚回說：「不要這樣講，人家是總統好不好。」

柯文哲昨出席五一勞動節活動後受訪，再談與綠營同桌爭議。柯文哲表示，每年都有出席木柵聖母宮活動，總不能因為看到他，大家都跑光，而且拜拜遶境吃飯很正常。傳有同桌的民進黨議員私下表示，不想與柯站在一起？柯再次說，總不可能他一坐下，那一桌的人都跳開，這不可能，大家只好悶頭吃飯。

媒體追問「悶頭吃飯」是指現場氣氛尷尬嗎？柯秒答：「不會啦！」但沒有多作回應。至於選唱「用心良苦」是否有特殊意涵，柯僅笑稱，自己會唱的歌不多，如果不唱鄧麗君的歌，剩下就那幾首。

有媒體問柯似乎和坐隔壁的行政院發言人徐國勇相談甚歡，柯直言總是要說幾句話吧！總不可能兩個人吃飯都繃著臉。柯還一度說「我們以前是好朋友」，隨即意識到話中語病，立刻修正強調自己跟徐「現在也還是好朋友」。

被問到徐國勇出席餐會，是不是代表黨中央向柯示好？柯說，徐過去也是台北市議員，也有以前的樁腳，不需要把政治搞得像殺父仇人一樣。他最後說，意識形態對大部分老百姓來說不是那麼重要，大家就是每天吃飯快樂，這樣就好，吃飯就吃飯，不要想這麼多。