辜寬敏：敢出賣台灣的人，只有柯文哲

2018-04-25

重砲轟柯 「對台灣價值的堅持完全靠不住」

〔記者楊淳卉、沈佩瑤／台北報導〕民進黨對於年底台北市長選戰是否禮讓現任市長柯文哲受外界關注。總統府資政辜寬敏昨受訪表示，過去李登輝、陳水扁、馬英九當完台北市長後，下一步就是當台灣的總統，柯文哲也在想當完北市長後，將來當台灣總統，然而柯對台灣價值的堅持完全靠不住，「敢出賣台灣的人，只有柯文哲！」台北市民要有覺悟，這次若要選柯，說不定將來被柯出賣。

北市府：把事情做好就好

台北市政府發言人劉奕霆表示，柯文哲市長多次強調，把每天的事情做好就好，這才是連任最好的準備。民進黨發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，尊重辜寬敏資政的發言，民進黨選對會將審慎評估，做出最適切的考量與決定。

辜寬敏表示，柯二○一四年選舉前拜訪他，他向柯文哲說「你這個人大好大壞」，意思是希望柯做大好，不是做大壞。柯在選舉前，提出大巨蛋等問題，人民非常支持，但這些問題最後沒結果，柯還跑到中國開雙城論壇，大談「兩岸一家親」。若柯這次再當選市長，之後勢必期待當總統，然而柯對台灣價值，歷史及未來都沒深刻認識，若給柯機會，柯會出賣台灣，選這種人做總統，台灣要受很多磨難。

辜寬敏也批民進黨和蔡英文主席。他認為，民進黨四年前禮讓柯還多少有點理由，但民進黨現已是執政黨，國會過半，總統也是民進黨出身，對台北市長選舉情況早就曉得，「現在再談有無適當人選、或談禮讓，表示民進黨怠慢」，民進黨不敢做決定，推說黨內有意見，但這與民進黨對台灣未來的責任是兩回事，現在領導人蔡英文必須負責。

若再禮讓 辜：會正面批評蔡

辜寬敏提到，有人擔心若民進黨自推人選，最後落到第三名怎麼辦？然而，選舉是靠人民支持，「不是一定要當選才出來」，民進黨做為政黨，要盡力為人民服務，北市長選舉是民進黨對人民的義務和服務之一。

針對蔡總統兩次釋出善意請柯確認台灣價值，辜寬敏認為，蔡不但給柯太多機會，也沒想到柯會如何影響台灣的未來，民進黨這段時間沒培養自己人，現在要對柯釋出好意、要禮讓，等於完全放棄自身義務。他並撂下重話：「這次如果再禮讓，我會正面批評蔡英文！」若柯再當選，他也會徹頭徹尾反對柯，反對民進黨，反對蔡英文。

辜寬敏認為，若民進黨此次再禮讓給柯，柯會更有信心二○二○年競選總統，「現在禮讓柯，難道柯二○二○年會禮讓（指蔡英文）？一點政治氣魄都沒有！」現在若禮讓，希望換到兩年以後，「真是foolish，笨死了！」