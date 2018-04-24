新遊戲「雙贏彩」昨開賣 台彩投注站大當機

2018-04-24

整天無法做生意 業者急跳腳

〔記者蔡清華、吳佳蓉／綜合報導〕台灣彩券新遊戲「雙贏彩」昨天開賣，卻傳出部分投注機死當，總經理蔡國基雖說昨天中午前可排除，但高雄地區多家投注站入夜仍未排除，業者整天一張彩券也賣不出去，急得直跳腳。

高雄投注站業者指出，昨天早上開機後，投注機畫面一片橘或是出現英文亂碼的狀況，且投注機無法投注，不但不能賣雙贏彩，連昨天開獎的威力彩、今彩539也沒辦法賣，要兌獎的民眾當然也無法兌獎，向總公司反映，也無法解決。

投注機更新出問題 台彩道歉

台彩總經理蔡國基昨天上午對外表示，由於雙贏彩上市，系統在昨天凌晨開始陸續進行更新，可能因為有投注機在更新進度上出了問題，導致投注機遭鎖定。他說，這個狀況會在昨天中午前陸續排除。

但高雄市多家投注站昨天入夜後仍無法排除，不少投注的民眾撲空，對店家的說詞一頭霧水。業者說：「開業以來第一次遇到這種情況，大嘆整天一張彩券也賣不出去，以前是民眾沒簽中喊『摃龜』衰到爆，這回竟輪到自己！」

對於發生當機事件，台彩總經理蔡國基對於彩迷及經銷商深感歉意，表示會儘速排除所有異常狀況。尚未精確統計有多少投注站受到影響，粗估影響投注站家數應不到一成，並非全面性影響，昨日下午已排除九成異常狀況，至昨晚有九成五異常情形已排除。

高雄多家異常 昨晚仍未排除

蔡國基說，剩餘當機狀況未排除的店家，今日早上八點半將立即派工程師與店家約定時間，至現場排除較複雜的異常狀況，儘速解決所有異常情形。

他表示，昨日當機主因為「雙贏彩」開賣，電腦型彩券機台自動進行系統更新，但下載速度緩慢，加上「雙贏彩」開賣首日，買氣相當旺，加計開賣首日投注加預約投注金額，銷售額上看近三千萬元，更加影響系統下載更新速度。