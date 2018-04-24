遠眺深澳 侯：當選後不發生煤許可

2018-04-24

〔記者俞肇福、何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨天搭船到深澳漁港外海，觀察深澳燃煤電廠預定地、深澳灣的周邊環境。他表示，深澳電廠重建勢必破壞海洋生態與空氣品質，重申「如果我當選新北市長，一定禁止核發生煤許可，這是我的立場，一直沒有改變。」

侯友宜也呼籲將獲得民進黨徵召參選新北市長的蘇貞昌，針對深澳電廠的立場要清楚表態，回應市民想了解的重大議題，不能用模糊的語句閃躲。

侯友宜與媒體記者廿多人，昨搭乘觀光漁船從新北市瑞芳區深澳漁港出海。侯友宜說，深澳海域的魚種繁多、生態資源豐富，一旦電廠重建恐怕破壞殆盡，減少燃煤發電是世界各國的趨勢，台灣不能反其道而行。

侯表示，台灣是海洋國家，新北市的海岸線長達一二二公里，應該好好發展海洋休閒產業，東北角有這麼好的自然資源，一定要好好保育。

對於蘇貞昌質疑新北市目前是國民黨執政，如果侯友宜這麼反對燃煤，那現在新北市有林口火力發電廠，新北市政府應該停止進口燃煤；侯友宜競選辦公室回應，二○一六年台中市將台中火力發電廠的生煤許可減量二十％後，新北市政府就決定不再核發新設電廠的生煤許可，這也包括深澳電廠，侯是延續新北市府既有政策，禁發深澳電廠生煤許可，二○一六年的公告是針對新設電廠，並非既有的設施，所以不包含林口電廠。