打政績牌 蘇：喚回新北市民光榮感

2018-04-24

〔記者俞肇福／新北報導〕民進黨即將在明天徵召前行政院長蘇貞昌參選新北市長，他連日來安排「訪老朋友談新希望」的產業之旅，主打政績牌要喚回新北市民對「老縣長」的好印象；繼日前到八里左岸暢談昔日政績、三芝參訪安養院談論長照政策，蘇昨到平溪拜訪國寶級天燈大師胡民樹，他強調因為當年縣府團隊非常用心，如今才能讓平溪天燈節辦得這麼轟動。

蘇貞昌幕僚透露，蘇貞昌昔日在台北縣時期有許多很好的政績，至今仍讓新北市民津津樂道，要用政績牌來喚回新北市的光榮感，蘇貞昌近期內還要到鶯歌參訪陶瓷觀光產業、到中和參訪雙和醫院等，這些都是他以前奠基的好建設。

針對國民黨新北市長參選人侯友宜質疑蘇貞昌在深澳電廠的立場沒有說清楚，蘇貞昌回應，他的態度很明確，就是「要安全、沒污染」，對方的選舉語言聽聽就好，如果侯真的反對燃煤電廠，現在的林口火力發電廠就是燃煤，新北市目前由國民黨執政，為何過去七年不禁止？

蘇貞昌嘲諷說，這種「等我當選後才怎樣」的話，全國各地在選舉的人都在講，「我們看的不是嘴巴怎麼講，是看怎麼做事」，會做事、真正有在做事才重要。

對於藍綠雙方在平溪天燈、鶯歌陶瓷產業的「搶功」爭議，媒體詢問蘇貞昌，當初是否有在鶯歌陶瓷博物館播種？他表示，「何止播種而已，我們是種下樹，而且整棵樹長大了，有人還在樹蔭下罵種樹的人，批評樹不好。」

暗批侯在樹蔭下罵種樹的人

至於蘇貞昌前晚和侯友宜見面時，侯說「我的頭髮比較多」，蘇是否覺得被吃豆腐？蘇表示，頭髮是頭皮以上，多少不重要，頭皮以下比較重要，他雖然頭髮比較少，但可以打光照亮別人。

另對何時與前行政院長游錫堃見面、游系的人好像覺得「被逼著硬要見面」，蘇貞昌表示，外界的消息不一定正確，雙方會見面，他、陳明文、游錫堃從省議會當年到現在，對於與事實不一致的事情都不會掛在心上，大家為同個目標奮鬥。

媒體再問，未來會不會與台北市長柯文哲合作？蘇貞昌表示，他一定會與「隔壁的市長」好好相處，雙北合作很重要，現在不宜去批評這樣那樣、也不宜指指點點，要為將來的合作打好基礎、帶好氣氛。