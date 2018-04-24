北市長提名否 民進黨下週三啟動布局

2018-04-24

選對會將公布程序辦法

〔記者楊淳卉、邱燕玲／台北報導〕有關民進黨對下屆台北市長要自提人選或繼續與現任市長柯文哲合作，據悉，國民黨台北市長提名人選下週三（五月二日）出爐後，民進黨選對會當天也將召開會議，針對黨內北市長布局，提出正式程序辦法，包括對基層徵詢進行方式，及若黨自提名的程序為何、不提名程序為何等，擬定具體版本並對外公開。

有八成民進黨北市議員廿二日現身立委姚文智所辦「反柯」遊行，以行動向柯說NO。黨內人士指出，黨公職的站台塑造一種非提名不可的氣氛，不過黨是一個政黨，要經過分析整體判斷，責任不能只是黨主席來承擔。

黨內人士說，國民黨在台北市本來就不弱，此次選戰應會較上次大選還強。國民黨台北市長黨內初選五月二日結果出爐，民進黨隨後也將進行基層徵詢作業，徵詢對象包括北市民進黨里長、議員。

至於徵詢如何進行？是否具名和公開？黨內人士表示，之後會公布明確程序，預期基層徵詢的意見「絕對不可能是一面倒」，不管決定為何，都必須告訴支持者基於什麼樣原因，否則會出現很強的後座力和傷害。

立法院副院長蔡其昌認為，隨著反柯遊行聲勢聚集、黨內反柯力量遽增，迫使柯文哲對民進黨支持者必須要有明確且具體的回應，同時，黨內現階段的紛雜也帶給蔡英文主席很大的挑戰。

蔡其昌指出，柯Ｐ可能必須在近期內就表態，因為若繼續拖下去，對民進黨的態度愈曖昧，對柯Ｐ愈不利，對小英的挑戰也愈大，「現已到緊繃的狀態」，因此他認為柯文哲要趕快出來對民進黨支持者表態，「除非他認為沒有民進黨的支持他也可以當選」。

選對會下週三將針對北市長布局提出正式程序辦法，也會在明天先開會初步討論布局事宜。民進黨北市議員李慶鋒說，黨中央或許不是馬上就可決定人選，但溝通過程應該要儘早開始。他也應黨團成員要求，與選對會溝通，明天將開會討論。