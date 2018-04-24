白天…反柯大遊行震天價響 夜晚…北市操盤手陪柯敬酒

2018-04-24

〔記者沈佩瑤、郭安家、楊淳卉／台北報導〕台北市部分民進黨議員前天白天參加民進黨立委姚文智主辦的反柯「機蛋大遊行」，晚上就趕赴文山區木柵聖母宮回鑾餐會，與台北市長柯文哲、兼任聖母宮主委的民進黨台北市黨部主委黃承國，及多位國民黨、新黨市議員同桌。柯在黃承國陪同下逐桌敬酒，並上台高歌；姚文智前晚也到場，並與柯碰到面。

民進黨議員也與柯同桌用餐

黃承國是民進黨北市選戰操盤手，卻陪柯逐桌敬酒，加上民進黨議員與柯同桌用餐，引發外界質疑民進黨在北市長選戰的「真正立場」；黃承國昨回應，他是該宮廟主委，禮貌性陪柯敬酒，「人家來你家，你可以迴避躲起來嗎？」

文山區木柵聖母宮每年農曆三月廿三日媽祖誕辰前夕，固定舉辦回鑾活動與天上聖母萬壽平安餐會，為當地年度盛事。即將在五月卸任民進黨台北市黨部主委的黃承國，身兼木柵聖母宮主委，他前晚率領聖母宮進香團回鑾，席開一五○桌。

市黨部主委黃承國：禮貌相陪

據透露，柯文哲前晚約七點到場，並在黃承國陪同下，一五○桌從頭敬到尾，柯在主桌坐定後，還與一旁的行政院發言人徐國勇閒聊，同桌者有民進黨市議員簡舒培、王閔生、李慶鋒，國民黨市議員厲耿桂芳、新黨市議員陳彥伯、無黨籍市議員李慶元等人。

柯文哲一度被現場民眾拱上台，接連唱了「用心良苦」、「挪威的森林」兩首歌，又在舞台下吃冰棒看表演，待了兩個多小時才離去。

事後照片流出，有人質疑民進黨議員白天才參加反柯大遊行，怎麼晚上又與柯同桌吃飯？黃承國說，他有邀請前副總統呂秀蓮、姚文智，且都有告知柯文哲會到場，當晚柯七點就到場，姚七點多到場，呂未出席，姚、柯有碰到面，姚之後因另有行程提早離開。

黃承國強調，柯文哲今年是第四年參加活動，基於禮貌性他當然陪敬酒，這無關選舉、民進黨提不提名市長參選人。

對於網友質疑「黃承國當內應」、「民進黨背離自己的理念」等語，黃承國無奈說，「我不是為網友而活，這是人情義理」，他參加民進黨活動謹守分際，宮廟活動就算國民黨市長來，他也會陪。

議員：同桌就要被貼標籤嗎

王閔生表示，這是文山區難得的大型餐會，議員當然會把握機會與選民互動，「難道因為跟柯文哲同桌，就要被貼標籤嗎？」

簡舒培說，地方行程難免會碰到市長，這不代表基層要繼續禮讓柯，或仇人不相往來；李慶鋒直言，宮廟的餐會很多，他事先不知柯會出席，且柯一上台致詞，議員們就去其他桌敬酒了。